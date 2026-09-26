Thiết kế váy cưới đặc biệt của vợ Akira Phan trong ngày trọng đại

Akira Phan tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP HCM. Anh nổi các bản hit như: Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em,... Năm 2015, anh đứt dây chằng khi đá bóng, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian và từ đó không còn chơi thể thao vận động mạnh. Anh tái xuất năm 2019 với ngoại hình thay đổi rõ rệt, sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8 năm 2025 qua các buổi tiệc chung. Cặp đôi đã làm đám hỏi ngày 2/5 tại TP.HCM.