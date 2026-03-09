Mới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhau

Năm 40 tuổi, sau nhiều mối tình dang dở, tôi đồng ý kết hôn với người đàn ông góa vợ nuôi hai con nhỏ.

Tôi tự nhủ, hai đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm của mẹ nên yêu thương chúng như con ruột. Những ngày đầu, các con còn xa cách, gọi tôi là cô.

Tôi kiên nhẫn đưa đón đi học, nấu từng bữa cơm, khi con ốm, tôi thức trắng đêm lau người, chườm khăn... Rồi tình cảm lớn dần, chúng gọi tôi là mẹ một cách tự nhiên khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi không sinh thêm con vì tuổi đã lớn và muốn dành trọn tâm sức cho hai đứa trẻ thiếu mẹ. Tôi tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, các con sẽ hiểu.

Biến cố ập đến khi cưới nhau được hơn 5 năm thì chồng tôi bị tai biến. Từ người đàn ông khỏe mạnh, anh nằm liệt giường, nói năng khó khăn.

Mười năm tôi chăm sóc chồng và các con là quãng thời gian khó khăn vô cùng nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn nửa lời vì luôn nghĩ công sức, tình cảm của mình sẽ được bù đắp.

Chúng bảo tôi không còn trẻ, về quê sống sẽ tốt hơn và gần họ hàng ruột thịt hơn. (ảnh minh họa: AI)

Hai con riêng dần trưởng thành, thấy tôi vất vả, chúng đã hứa sau này sẽ chăm sóc tôi chu đáo. Chỉ câu nói ấy thôi nhưng luôn động lực để tôi tiếp tục gồng gánh mọi việc trong nhà.

Chồng tôi mất cách đây hơn một năm. Đám tang xong xuôi, tôi gần như kiệt sức. Tôi mất đi người bạn đời nhưng luôn tin mình còn hai đứa con.

Thế nhưng, chỉ sau giỗ đầu của chồng, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các con. Chúng bàn nhau bán căn nhà đứng tên chồng tôi từ trước khi cưới tôi để chia tiền. Chúng còn nói hỗ trợ tôi một khoản nhỏ về quê nương náu họ hàng.

Khi tôi hỏi, các con không vòng vo mà nói căn nhà là tài sản riêng của bố trước hôn nhân, về pháp lý tôi không có quyền. Chúng cần tiền để làm ăn không sẽ mất cơ hội. Chúng bảo tôi không còn trẻ, về quê sống sẽ tốt hơn và gần họ hàng ruột thịt hơn.

Tôi nghe các con nói mà tim thắt lại, 10 chăm chồng bệnh tật, gần 20 năm làm mẹ, hết lòng vì con chồng, đổi lại tôi nhận được như thế này sao. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần yêu thương chân thành sẽ được đáp lại bằng sự biết ơn mà không có chút phòng thân khi tuổi già.