Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, cảnh hôn đầy cảm xúc giữa Quốc Trường và Anh Phạm nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý. Chia sẻ về phân đoạn này, nam diễn viên thừa nhận, bản thân không còn xa lạ với các cảnh quay tình cảm hay cảnh nóng trên màn ảnh.

Theo Quốc Trường, ở nhiều dự án trước đây, anh thường xuyên phải thực hiện những phân đoạn tương tự nên về mặt chuyên môn đó không phải điều quá áp lực. Tuy nhiên, trường hợp của Anh Phạm lại mang đến cảm giác khác biệt bởi nữ diễn viên đã có gia đình, khiến anh phải cẩn trọng hơn khi nhập vai.

Quốc Trường trong một phân cảnh tình cảm với Anh Phạm - vợ diễn viên Anh Đức.

Nam diễn viên bộc bạch: "Mình phải diễn thế nào để bạn diễn hiểu được cảm giác Trường đang là diễn, chứ không phải Quốc Trường đang 'dê', bởi ranh giới giữa diễn và 'dê' rất mong manh".

Sự thẳng thắn và hài hước của Quốc Trường khiến nhiều người bật cười nhưng đồng thời cũng phần nào cho thấy sự tinh tế và tôn trọng mà anh dành cho bạn diễn trong quá trình làm nghề.

Về phía Anh Phạm, nữ diễn viên cho biết, trước khi thực hiện các cảnh quay tình cảm, cô đã chủ động trao đổi với chồng là diễn viên Anh Đức. Cô thẳng thắn hỏi ông xã liệu anh có cảm thấy thoải mái với những phân đoạn như vậy hay không.

May mắn, Anh Đức là người hoạt động trong nghề và hiểu rõ đặc thù công việc của diễn viên. Theo Anh Phạm, chồng cô đã động viên: Nếu bản thân tin tưởng vào vai diễn và cảm thấy có thể làm tốt thì hãy xem đó là cơ hội và nỗ lực hết khả năng.

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện hậu trường, Ốc mượn hồn còn được xem là dự án đánh dấu một màu sắc khác trong sự nghiệp của Quốc Trường.

Quốc Trường tâm sự về phân cảnh khó của anh với nữ đồng nghiệp.

Chia sẻ về lý do lựa chọn nam diễn viên vào vai Quân - nhân vật trung tâm của bộ phim, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiết lộ ông từng cân nhắc nhiều gương mặt khác nhau. Tuy nhiên, khi gặp Quốc Trường, anh nhận thấy ở nam diễn viên một nguồn năng lượng rất riêng.

Đạo diễn cho biết: "Tất cả những bộ phim trước đây của Quốc Trường, tôi nghĩ anh ấy chưa có cơ hội thể hiện mặt rất khác của bản thân. Nhân vật Quân trong Ốc mượn hồn là một vai diễn rất nặng, rất sâu, đủ để Trường bộc lộ thế mạnh diễn xuất của mình".

Khi được hỏi về cảnh quay thử thách nhất, Quốc Trường thừa nhận, đây là dự án nặng ký nhất mà anh từng tham gia kể từ khi bước chân vào điện ảnh.

Nam diễn viên chia sẻ, hầu như phân đoạn nào cũng mang lại áp lực và để lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, cảnh quay đáng nhớ nhất là phân đoạn trong bệnh viện, khi nhân vật phải cùng lúc thể hiện trạng thái đau khổ, bất ngờ, bất lực, đồng thời tiêu hao nhiều thể lực vì có cả yếu tố hành động.

Quốc Trường trong buổi họp báo ra mắt phim "Ốc mượn hồn".

"Đó là cảnh vừa nặng về tâm lý vừa nặng về hình thể. Mình phải bộc lộ rất nhiều cảm xúc trong một khoảnh khắc, đồng thời tốn sức vì phải đánh nhau", Quốc Trường bày tỏ.

Đánh giá về nam diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dành nhiều lời khen cho tinh thần làm việc và năng lượng tích cực của Quốc Trường trên phim trường.

Theo anh, Quốc Trường không chỉ là người có khả năng xử lý nội tâm nhân vật mà còn biết cách tạo năng lượng cho bạn diễn xung quanh. Dù có những ngày quay kéo dài dưới mưa lạnh nhiều giờ đồng hồ, sau khi hoàn thành những cảnh quay xúc động, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần vui vẻ, trò chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực cho cả đoàn phim.

"Chính điều đó khiến không khí đoàn phim được khích lệ rất nhiều. Tôi nghĩ bất kỳ đạo diễn nào cũng muốn làm việc với Quốc Trường", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói thêm.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và các diễn viên.

Ốc mượn hồn thuộc thể loại tâm lý - giật gân, khai thác những góc khuất trong đời sống hôn nhân. Phim xoay quanh Quân, một người đàn ông suy sụp sau cái chết của vợ. Trong hành trình đi tìm lời giải cho những bí mật liên quan đến người vợ quá cố, anh liên tiếp đối mặt với những sự kiện kỳ lạ và dần phát hiện những rạn nứt phía sau cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo.

Tên phim Ốc mượn hồn cũng mang nhiều tầng ý nghĩa, như một ẩn dụ về những lớp "vỏ bọc" con người tạo ra để che giấu bản thân, bảo vệ cảm xúc hoặc thao túng người khác.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Anh Phạm và Yên Đan. Đặc biệt, mối quan hệ nhiều yêu – hận giữa nhân vật của Quốc Trường và Tiểu Vy được xem là điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim.

Ốc mượn hồn dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5/6/2026.

Quốc Trường tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con và Bẫy ngọt ngào. Quốc Trường gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực.