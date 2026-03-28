Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026

Thứ bảy, 18:14 28/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.

Vòng hổ phách có trừ tà không?

Theo phong thủy

Trong phong thủy, hổ phách không nằm trong nhóm pháp khí trấn tà như gương bát quái hay các linh vật chuyên dùng để hóa giải sát khí.

Vì vậy, không nên xem hổ phách như một công cụ có khả năng xử lý các trường hợp âm khí nặng hoặc phạm phong thủy nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hổ phách vẫn được đánh giá là vật liệu mang năng lượng dương nhẹ, có tính ổn định và ôn hòa. Khi sử dụng đúng cách, vòng hổ phách có thể hỗ trợ cân bằng khí trường cá nhân, giúp người đeo cảm thấy dễ chịu, thư giãn và ít bị tác động bởi yếu tố bên ngoài.

Chính vì vậy, hổ phách phù hợp với vai trò hỗ trợ tinh thần và ổn định năng lượng hơn là trấn áp hoặc hóa giải tà khí mạnh.

Theo quan niệm dân gian

Trong dân gian, hổ phách được xem là một loại "bảo vật tự nhiên" nhờ nguồn gốc đặc biệt từ nhựa cây hóa thạch hàng triệu năm. Quá trình hình thành lâu dài này khiến nhiều người tin rằng hổ phách tích tụ năng lượng tự nhiên ổn định và có khả năng bảo vệ người sử dụng.

Bên cạnh đó, màu sắc đặc trưng của hổ phách như vàng, cam hoặc nâu ấm thường gắn liền với dương khí và sinh khí trong quan niệm truyền thống. Những gam màu này tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu và an toàn, từ đó củng cố niềm tin rằng hổ phách có thể "xua" năng lượng xấu.

Đặc biệt, với trẻ nhỏ, dân gian thường tin rằng việc đeo vòng hổ phách có thể giúp giảm quấy khóc, ngủ ngon hơn và hạn chế những yếu tố được gọi là "vía xấu". Dù chưa có cơ sở khoa học rõ ràng, niềm tin này vẫn tồn tại rộng rãi do trải nghiệm thực tế và yếu tố tâm lý tích cực mà hổ phách mang lại.

Vòng hổ phách phù hợp để sử dụng trong trường hợp nào?

Sau khi hiểu rõ bản chất năng lượng của hổ phách, có thể thấy đây là vật phẩm phù hợp với mục đích hỗ trợ tinh thần và tạo sự ổn định hơn là xử lý các vấn đề phong thủy phức tạp. Vì vậy, việc sử dụng vòng hổ phách cần đúng bối cảnh để phát huy giá trị một cách tự nhiên và hiệu quả.

Vòng hổ phách thường được khuyến nghị sử dụng trong các trường hợp sau: Khi người đeo cần cảm giác an tâm, ổn định tinh thần trong sinh hoạt hoặc công việc.

Trẻ nhỏ, người nhạy cảm, người hay lo lắng hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Người tin vào năng lượng tự nhiên và các giá trị văn hóa dân gian

Sử dụng như một dạng trang sức phong thủy hỗ trợ, không phải pháp khí trấn tà chuyên dụng.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng vòng hổ phách

Để vòng hổ phách phát huy đúng vai trò và tránh những hiểu lầm không cần thiết, người sử dụng cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình lựa chọn và đeo.

Không xem vòng hổ phách là vật trừ tà tuyệt đối. Ưu tiên chọn hổ phách tự nhiên, tránh hàng ép, hàng giả hoặc đã qua xử lý.

Sử dụng với tâm thế thoải mái, không phụ thuộc hoặc đặt kỳ vọng quá mức. Không đeo khi hổ phách có dấu hiệu nứt vỡ, xuống cấp vì có thể ảnh hưởng đến cảm nhận năng lượng.

Kết hợp với môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và lối sống lành mạnh để tăng hiệu quả tổng thể. Lựa chọn màu sắc và loại hổ phách phù hợp với bản mệnh để đảm bảo sự hài hòa năng lượng.

Việc sử dụng vòng hổ phách đúng cách sẽ giúp duy trì trạng thái cân bằng ổn định, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho tinh thần, sức khỏe và cảm nhận tích cực trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

Cây xương rồng có trừ tà không?

Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 26 đến 27/3/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thời điểm vàng mua nhà đã tới: 3 con giáp có khả năng an cư cao nhất năm 2026

GĐXH - Theo góc nhìn tử vi kết hợp với xu hướng tài vận, từ nay đến cuối năm 2026 là thời điểm thuận lợi để một số con giáp hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Khung giờ sinh quyết định hậu vận? Đây là những thời điểm mang nhiều điềm lành

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy phương Đông, giờ sinh không chỉ đơn thuần là thời điểm một người chào đời mà còn được xem là yếu tố có thể tác động đến tính cách, vận trình và tài lộc trong tương lai.

Hàng triệu người cần lưu ý mức phạt rất nặng liên quan đến giao thông đường sắt sắp được áp dụng

GĐXH - Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 81/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

GĐXH - Những ngày này, tại cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động để khẩn trương gia cường, sửa chữa các trụ cầu hư hỏng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả, tập trung xử lý nền móng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình sau nhiều năm đưa vào khai thác.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý và con giáp Tỵ. Hai con giáp này cần đặc biệt chú ý các phương diện này để mang đến tài lộc.

Top con giáp dè chừng mọi mối quan hệ: Không dễ tin ai, sống lúc nào cũng đề phòng

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sống khá thận trọng, ít khi đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.

Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Năm 2026, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng

Top con giáp dè chừng mọi mối quan hệ: Không dễ tin ai, sống lúc nào cũng đề phòng

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

