Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026
GĐXH - Việc thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn dựa trên 4 trụ cột phong thủy chính là vật phẩm phong thủy, hướng phong thủy, bày trí cây cảnh hợp mệnh và màu sắc mang lại may mắn. Đặc biệt là 02 yếu tố sau.
Các vật phẩm phong thủy kích hoạt cung tài lộc cho tuổi Thìn
Tỳ Hưu
Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật phong thủy nổi tiếng với khả năng chiêu tài, giữ lộc và hóa giải sát khí. Đặc biệt với người tuổi Thìn có xu hướng làm lớn, đầu tư hoặc kinh doanh, Tỳ Hưu giúp thu hút tài khí từ bên ngoài nhưng không để thất thoát ra ngoài, tượng trưng cho dòng tiền vào đều và giữ được lâu dài.
Vị trí đặt phù hợp: Nên đặt Tỳ Hưu tại phòng khách, bàn làm việc hoặc quầy thu ngân; đầu linh vật hướng ra cửa chính hoặc không gian có sinh khí tốt để đón tài.
Vị trí cần tránh: Không đặt trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc nơi ẩm thấp vì dễ làm suy giảm năng lượng chiêu tài.
Cách sử dụng: Giữ Tỳ Hưu sạch sẽ, hạn chế di chuyển nhiều. Khi đã an vị đúng vị trí, nên để linh vật ổn định để năng lượng được duy trì bền vững.
Tượng rồng phong thủy
Rồng là linh vật bản mệnh của người tuổi Thìn, đại diện cho uy quyền, trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Trưng bày tượng rồng giúp gia chủ củng cố vị thế, tăng tự tin và hỗ trợ sự nghiệp phát triển vững chắc.
Vị trí đặt phù hợp: Phòng khách hoặc phòng làm việc, hướng ra không gian rộng. Nên đặt ở vị trí cao, trang trọng để tăng dương khí.
Vị trí cần tránh: Không đặt đối diện nhà vệ sinh, góc khuất tối hoặc dưới gầm cầu thang.
Cách sử dụng: Chỉ nên trưng bày 1 tượng rồng trong không gian chính. Không đặt quá nhiều linh vật rồng cùng lúc để tránh khí quá mạnh gây mất cân bằng.
Vật phẩm Tam hợp Thân - Tý - Thìn
Với người tuổi Thìn, việc sử dụng vật phẩm có hình ảnh Khỉ (Thân) và Chuột (Tý) giúp tăng cường sức mạnh bản mệnh, thu hút quý nhân phù trợ và hóa giải những xung đột, thị phi trong công việc.
Vị trí đặt phù hợp: Nên trưng bày bộ tượng Tam hợp tại phòng khách hoặc trên bàn làm việc ở phương vị Thân (Tây Nam) hoặc Tý (Bắc) để kích hoạt vận may. Nếu là trang sức (vòng tay, mặt dây chuyền), nên đeo bên mình như một bảo vật hộ thân.
Vị trí cần tránh: Không đặt vật phẩm Tam hợp ở những nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp hoặc gần khu vực rác thải. Tránh để các linh vật này bị trầy xước hoặc bám bụi bẩn lâu ngày làm suy giảm linh khí trợ vận.
Cách sử dụng: Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng trọn bộ ba linh vật Thân - Tý - Thìn cùng lúc. Sự kết hợp này giúp tạo ra thế "kiềng ba chân" vững chắc, hỗ trợ gia chủ giữ vững tâm thế bình tĩnh và sáng suốt trước mọi quyết định tài chính quan trọng trong năm 2026.
Chọn hướng phù hợp để đón tài khí và giữ vững tài vận
Hướng nhà
Nguyên tắc cốt lõi là xác định gia chủ thuộc Đông Tứ Mệnh hay Tây Tứ Mệnh, từ đó ưu tiên các hướng cát như Sinh Khí (tăng tài lộc), Thiên Y (ổn định nền tảng), Diên Niên (bền vững lâu dài), Phục Vị (tăng nội lực, quý nhân hỗ trợ) và hạn chế hướng hung như Tuyệt Mệnh (suy kiệt, tổn tài), Ngũ Quỷ (thị phi, tai nạn), Họa Hại (trắc trở, xui xẻo), Lục Sát (xáo trộn, bất an).
Năm Bính Ngọ, phương vị Chính Bắc đón sao Nhất Bạch (Cát tinh về danh vọng), phương vị Chính Nam đón sao Cửu Tử (Cát tinh về hỷ sự, nhân duyên).
Đây là hai hướng cực tốt để mở cửa đón khí, giúp gia chủ tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi.
Hướng phòng khách
Phòng khách đại diện cho bộ mặt và khả năng ngoại giao của gia chủ. Để thu hút tài lộc, chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương khuyên bạn nên tập trung vào vị trí "Minh Đường".
Bố trí sofa: Nên đặt sofa ở vị trí "tọa" vững chãi (tựa lưng vào tường), hướng nhìn ra khoảng không thoáng đãng hoặc cửa chính. Tránh đặt sofa dưới xà ngang hoặc đối diện trực tiếp với cửa nhà vệ sinh.
Kích hoạt cung Tài Lộc: Năm 2026, cung Đông Nam đón sao Bát Bạch (Tài tinh). Tuổi Thìn nên đặt một chậu cây xanh tươi tốt (như Kim Tiền, Thiết Mộc Lan) hoặc một tụ bảo bồn tại góc Đông Nam của phòng khách để kích hoạt dòng tiền chảy vào nhà.
Hướng bàn làm việc
Bàn làm việc nên quay về các hướng cát như Sinh Khí hoặc Thiên Y, giúp hỗ trợ tư duy, sự nghiệp và các mối quan hệ công việc.
Phía sau lưng người ngồi cần có điểm tựa vững chắc như tường, tủ hoặc vách ngăn, tượng trưng cho hậu phương ổn định và dễ gặp quý nhân nâng đỡ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xuiPhong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.