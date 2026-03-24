Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026

Thứ ba, 07:41 24/03/2026 |

GĐXH - Việc thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn dựa trên 4 trụ cột phong thủy chính là vật phẩm phong thủy, hướng phong thủy, bày trí cây cảnh hợp mệnh và màu sắc mang lại may mắn. Đặc biệt là 02 yếu tố sau.

Các vật phẩm phong thủy kích hoạt cung tài lộc cho tuổi Thìn

Tỳ Hưu

Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật phong thủy nổi tiếng với khả năng chiêu tài, giữ lộc và hóa giải sát khí. Đặc biệt với người tuổi Thìn có xu hướng làm lớn, đầu tư hoặc kinh doanh, Tỳ Hưu giúp thu hút tài khí từ bên ngoài nhưng không để thất thoát ra ngoài, tượng trưng cho dòng tiền vào đều và giữ được lâu dài.

Vị trí đặt phù hợp: Nên đặt Tỳ Hưu tại phòng khách, bàn làm việc hoặc quầy thu ngân; đầu linh vật hướng ra cửa chính hoặc không gian có sinh khí tốt để đón tài.

Vị trí cần tránh: Không đặt trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc nơi ẩm thấp vì dễ làm suy giảm năng lượng chiêu tài.

Tỳ Hưu là linh vật phong thủy nổi tiếng với khả năng chiêu tài, giữ lộc và hóa giải sát khí.

Cách sử dụng: Giữ Tỳ Hưu sạch sẽ, hạn chế di chuyển nhiều. Khi đã an vị đúng vị trí, nên để linh vật ổn định để năng lượng được duy trì bền vững.

Tượng rồng phong thủy

Rồng là linh vật bản mệnh của người tuổi Thìn, đại diện cho uy quyền, trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Trưng bày tượng rồng giúp gia chủ củng cố vị thế, tăng tự tin và hỗ trợ sự nghiệp phát triển vững chắc.

Vị trí đặt phù hợp: Phòng khách hoặc phòng làm việc, hướng ra không gian rộng. Nên đặt ở vị trí cao, trang trọng để tăng dương khí.

Vị trí cần tránh: Không đặt đối diện nhà vệ sinh, góc khuất tối hoặc dưới gầm cầu thang.

Rồng là linh vật bản mệnh của người tuổi Thìn, đại diện cho uy quyền, trí tuệ và khả năng lãnh đạo.

Cách sử dụng: Chỉ nên trưng bày 1 tượng rồng trong không gian chính. Không đặt quá nhiều linh vật rồng cùng lúc để tránh khí quá mạnh gây mất cân bằng.

Vật phẩm Tam hợp Thân - Tý - Thìn

Với người tuổi Thìn, việc sử dụng vật phẩm có hình ảnh Khỉ (Thân) và Chuột (Tý) giúp tăng cường sức mạnh bản mệnh, thu hút quý nhân phù trợ và hóa giải những xung đột, thị phi trong công việc.

Vị trí đặt phù hợp: Nên trưng bày bộ tượng Tam hợp tại phòng khách hoặc trên bàn làm việc ở phương vị Thân (Tây Nam) hoặc Tý (Bắc) để kích hoạt vận may. Nếu là trang sức (vòng tay, mặt dây chuyền), nên đeo bên mình như một bảo vật hộ thân.

Vị trí cần tránh: Không đặt vật phẩm Tam hợp ở những nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp hoặc gần khu vực rác thải. Tránh để các linh vật này bị trầy xước hoặc bám bụi bẩn lâu ngày làm suy giảm linh khí trợ vận.

Với người tuổi Thìn, việc sử dụng vật phẩm có hình ảnh Khỉ (Thân) và Chuột (Tý) giúp tăng cường sức mạnh bản mệnh, thu hút quý nhân phù trợ và hóa giải những xung đột, thị phi trong công việc.

Cách sử dụng: Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng trọn bộ ba linh vật Thân - Tý - Thìn cùng lúc. Sự kết hợp này giúp tạo ra thế "kiềng ba chân" vững chắc, hỗ trợ gia chủ giữ vững tâm thế bình tĩnh và sáng suốt trước mọi quyết định tài chính quan trọng trong năm 2026.

Chọn hướng phù hợp để đón tài khí và giữ vững tài vận

Hướng nhà

Nguyên tắc cốt lõi là xác định gia chủ thuộc Đông Tứ Mệnh hay Tây Tứ Mệnh, từ đó ưu tiên các hướng cát như Sinh Khí (tăng tài lộc), Thiên Y (ổn định nền tảng), Diên Niên (bền vững lâu dài), Phục Vị (tăng nội lực, quý nhân hỗ trợ) và hạn chế hướng hung như Tuyệt Mệnh (suy kiệt, tổn tài), Ngũ Quỷ (thị phi, tai nạn), Họa Hại (trắc trở, xui xẻo), Lục Sát (xáo trộn, bất an).

Năm Bính Ngọ, phương vị Chính Bắc đón sao Nhất Bạch (Cát tinh về danh vọng), phương vị Chính Nam đón sao Cửu Tử (Cát tinh về hỷ sự, nhân duyên).

Đây là hai hướng cực tốt để mở cửa đón khí, giúp gia chủ tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi.

Hướng phòng khách

Phòng khách đại diện cho bộ mặt và khả năng ngoại giao của gia chủ. Để thu hút tài lộc, chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương khuyên bạn nên tập trung vào vị trí "Minh Đường".

Phòng khách đại diện cho bộ mặt và khả năng ngoại giao của gia chủ. Để thu hút tài lộc, Master Phùng Phương khuyên bạn nên tập trung vào vị trí "Minh Đường".

Bố trí sofa: Nên đặt sofa ở vị trí "tọa" vững chãi (tựa lưng vào tường), hướng nhìn ra khoảng không thoáng đãng hoặc cửa chính. Tránh đặt sofa dưới xà ngang hoặc đối diện trực tiếp với cửa nhà vệ sinh.

Kích hoạt cung Tài Lộc: Năm 2026, cung Đông Nam đón sao Bát Bạch (Tài tinh). Tuổi Thìn nên đặt một chậu cây xanh tươi tốt (như Kim Tiền, Thiết Mộc Lan) hoặc một tụ bảo bồn tại góc Đông Nam của phòng khách để kích hoạt dòng tiền chảy vào nhà.

Hướng bàn làm việc

Bàn làm việc nên quay về các hướng cát như Sinh Khí hoặc Thiên Y, giúp hỗ trợ tư duy, sự nghiệp và các mối quan hệ công việc.

Phía sau lưng người ngồi cần có điểm tựa vững chắc như tường, tủ hoặc vách ngăn, tượng trưng cho hậu phương ổn định và dễ gặp quý nhân nâng đỡ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạoHồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

GĐXH - Trong phong thủy Á Đông, hồ lô thu hút tài lộc không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về sức khỏe, bình an và sự đủ đầy.

Tin liên quan

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Cùng chuyên mục

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này

- 15 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

- 18 giờ trước

GĐXH - Trong dân gian, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được xem là một "bảo vật" trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

- 21 giờ trước

GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà bếp giữ vai trò quan trọng trong phong thủy dương trạch, bởi đây là không gian chi phối trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

- 1 ngày trước

GĐXH - Gạo nếp trừ tà là một trong những quan niệm dân gian quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Á Đông. Đây không chỉ là tập tục truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào sự cân bằng âm - dương và năng lượng tích cực trong gia trạch.

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy Á Đông, hồ lô thu hút tài lộc không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về sức khỏe, bình an và sự đủ đầy.

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà ở, việc sử dụng cây trừ tà, đuổi ma được xem là một phương pháp tự nhiên giúp thanh lọc không gian, tăng cường dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.

Đây mới là cách thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành, tràn đầy sinh khí

Đây mới là cách thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành, tràn đầy sinh khí

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành không chỉ giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà, mà còn đem lại nhiều lợi ích phong thủy và sức khỏe cho gia đình.

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Phong thủy - 2 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mọi người nên lưu ý những điều dưới đây để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành mang tới tài lộc.

Xem nhiều

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Phong thủy

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.

Tại sao không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ?

Tại sao không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ?

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

