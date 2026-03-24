Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?
GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.
Ý nghĩa của vị trí đặt ảnh thờ
Trong truyền thống văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, vị trí đặt ảnh thờ trên bàn thờ tổ tiên mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là biểu tượng của lòng tôn kính, mà còn là cầu nối giữa người đã khuất và người còn sống, giữa cõi tâm linh và thế giới hiện tại.
Vị trí đặt ảnh thờ thể hiện sự tôn trọng đối với các bậc tiền nhân, giúp con cháu nhớ ơn và duy trì mối liên hệ thiêng liêng giữa các thế hệ trong gia đình. Qua việc thờ cúng, thế hệ sau không chỉ bày tỏ lòng biết ơn mà còn xin sự phù hộ, che chở từ tổ tiên để cuộc sống hiện tại thuận buồm xuôi gió.
Ngoài ra, vị trí đặt ảnh thờ còn có ý nghĩa về phong thủy, giúp cân bằng và điều hòa năng lượng trong nhà. Khi được đặt đúng cách, ảnh thờ không chỉ giúp không gian thờ cúng trở nên trang trọng mà còn mang lại bình an, thịnh vượng cho gia đình.
Cách bày vị trí đặt ảnh thờ
Quy tắc "Nam tả, nữ hữu"
Trong phong thủy, quy tắc "Nam tả, nữ hữu" thường được áp dụng để bố trí ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên. Theo quy tắc này, vị trí đặt ảnh thờ của người nam sẽ nằm bên trái và của người nữ nằm bên phải khi nhìn từ phía bàn thờ ra ngoài. Ngược lại, nếu đứng từ ngoài nhìn vào, ảnh thờ người nam sẽ ở bên phải và người nữ ở bên trái.
Điều này thể hiện sự cân bằng giữa âm và dương, đồng thời tạo ra sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng. Quy tắc vị trí đặt ảnh thờ này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện sự hòa hợp và tôn kính đối với người đã khuất.
Bố trí ảnh thờ theo thứ bậc
Bên cạnh quy tắc "Nam tả, nữ hữu", vị trí đặt ảnh thờ còn cần tuân theo thứ tự tuổi tác và vai vế trong gia đình. Ảnh thờ của người lớn tuổi hơn hoặc có vai trò quan trọng hơn trong gia đình sẽ được đặt ở vị trí cao hơn so với những người nhỏ tuổi hoặc có vai trò ít quan trọng hơn.
Vị trí trung tâm: Ảnh thờ của các vị thần hoặc tổ tiên có vai trò quan trọng nhất thường được đặt ở trung tâm bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Đây là vị trí trang trọng nhất, biểu tượng cho sự tôn vinh và kính trọng đối với các bậc tiền nhân.
Thứ tự theo vai vế: Các ảnh thờ khác sẽ được sắp xếp dần xuống dưới hoặc sang hai bên tùy thuộc vào vai vế của người đã khuất trong gia đình. Người có vai vế cao sẽ được đặt ở vị trí cao hơn người có vai vế thấp.
Vị trí đặt ảnh thờ theo thứ bậc không chỉ giúp duy trì trật tự trong không gian thờ cúng, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với từng người trong gia đình, dù là đã khuất.
Cần lưu ý những gì khi chọn vị trí đặt ảnh thờ?
Để đảm bảo sự trang nghiêm và hợp phong thủy, khi bố trí vị trí đặt ảnh thờ, cần tránh một số điều kiêng kỵ và lưu ý quan trọng sau:
Không đặt hai người chung một ảnh
Để tránh nhầm lẫn và đảm bảo sự trang trọng, mỗi người nên có một ảnh thờ riêng. Đặt chân dung của hai người chung trong một ảnh có thể gây khó khăn trong việc thờ cúng và làm mất đi sự trang nghiêm cần thiết.
Không đặt ảnh thờ ngang hoặc thấp hơn bát hương
Vị trí đặt ảnh thờ luôn phải cao hơn bát hương để thể hiện sự tôn kính. Đặt ảnh thờ ngang hoặc thấp hơn bát hương là điều tối kỵ, làm giảm đi sự tôn trọng đối với người đã khuất.
Ngoài ra, ảnh thờ cũng không nên bị đặt quá gần hoặc chồng chéo với các đồ thờ khác để giữ không gian thông thoáng và trang nghiêm.
Tránh đặt ảnh thờ ở trung tâm bàn thờ
Mặc dù nhiều người thường nghĩ rằng trung tâm bàn thờ là nơi trang trọng nhất để đặt ảnh thờ, nhưng trên thực tế, theo phong thủy, không nên đặt ảnh thờ ở đúng giữa bàn thờ.
Điều này có thể gây ra sự mất cân bằng. Nên đặt ảnh thờ ở hai bên, tuân theo quy tắc "Nam tả, nữ hữu" để tạo sự cân đối và hài hòa.
Không treo ảnh thờ quá cao
Treo ảnh thờ quá cao so với bàn thờ không chỉ làm mất đi sự cân đối trong không gian thờ cúng mà còn tạo cảm giác xa cách, thiếu tôn kính.
Ảnh thờ nên được treo ở độ cao vừa phải, dễ nhìn, vừa tạo sự gần gũi vừa đảm bảo tính trang nghiêm.
Đảm bảo không gian thờ cúng sạch sẽ, yên tĩnh
Vị trí ảnh thờ cần được đặt ở nơi trang trọng, yên tĩnh và tránh những nơi ẩm ướt, tối tăm hoặc ồn ào như gần nhà vệ sinh, nhà bếp hay những nơi có nhiều người qua lại.
Giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, thoáng đãng là một phần quan trọng trong việc duy trì sự thanh tịnh và tôn nghiêm cho khu vực thờ cúng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộcỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những loại cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí, thu hút tài lộc bạn có thể tham khảo.
Cây xương rồng có trừ tà không?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Cây xương rồng từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm tâm linh và phong thủy trong đời sống. Có người tin rằng xương rồng có khả năng trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi vận hạn.
Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026Ở - 7 giờ trước
GĐXH - Việc thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn dựa trên 4 trụ cột phong thủy chính là vật phẩm phong thủy, hướng phong thủy, bày trí cây cảnh hợp mệnh và màu sắc mang lại may mắn. Đặc biệt là 02 yếu tố sau.
Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách nàyỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.
Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dân gian, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được xem là một "bảo vật" trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.
'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".
Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà bếp giữ vai trò quan trọng trong phong thủy dương trạch, bởi đây là không gian chi phối trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.
Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uếỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Gạo nếp trừ tà là một trong những quan niệm dân gian quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Á Đông. Đây không chỉ là tập tục truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào sự cân bằng âm - dương và năng lượng tích cực trong gia trạch.
Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạoỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy Á Đông, hồ lô thu hút tài lộc không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về sức khỏe, bình an và sự đủ đầy.
Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy nhà ở, việc sử dụng cây trừ tà, đuổi ma được xem là một phương pháp tự nhiên giúp thanh lọc không gian, tăng cường dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.
Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xuiPhong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.