Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cây xương rồng có trừ tà không?

Thứ ba, 10:54 24/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cây xương rồng từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm tâm linh và phong thủy trong đời sống. Có người tin rằng xương rồng có khả năng trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi vận hạn.

Cây xương rồng theo góc nhìn khoa học

Dưới góc nhìn khoa học, cây xương rồng là loại thực vật có sức sống mạnh, dễ thích nghi với môi trường khắc nghiệt và có giá trị trang trí nhất định. Một số loại xương rồng còn giúp hạn chế côn trùng nhỏ hoặc tạo cảm giác không gian khô ráo, gọn gàng.

Theo quan niệm dân gian: Xương rồng được tin là có khả năng trấn tà

Trong quan niệm dân gian, các loại cây có gai nhọn thường được xem là có khả năng xua đuổi điều xấu. Xương rồng, với hình ảnh gai sắc và sức sống bền bỉ, được cho là vật cản khiến tà khí hoặc năng lượng tiêu cực khó xâm nhập vào không gian sống.

Cây xương rồng có trừ tà không? - Ảnh 1.

Cây xương rồng từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm tâm linh và phong thủy trong đời sống.

Niềm tin này hình thành từ: Hình thái gai nhọn tượng trưng cho sự phòng vệ. Khả năng sinh tồn mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt. Tập quán trồng cây gai quanh nhà từ xa xưa.

Tuy nhiên, đây là niềm tin truyền miệng, không đi kèm hệ thống nguyên lý phong thủy rõ ràng và không có tính trấn yểm tuyệt đối.

Theo phong thủy: Xương rồng không phải cây trừ tà

Trong phong thủy ứng dụng, cây xương rồng không được xếp vào nhóm cây trừ tà. Ngược lại, do đặc điểm nhiều gai nhọn, xương rồng mang tính sát và nếu đặt sai vị trí có thể tạo ra xung khí, ảnh hưởng đến tâm trạng và sinh hoạt.

Phong thủy chỉ sử dụng xương rồng trong một số trường hợp cụ thể như: Hóa giải góc nhọn bên ngoài chiếu vào nhà. Giảm tác động của hình thế xấu từ công trình đối diện.

Cây thường được đặt ở khu vực ngoài nhà như ban công, trước cửa hoặc hàng rào, và không khuyến khích đặt trong không gian sinh hoạt chính.

Vì vậy, xét theo phong thủy chính phái, xương rồng không có vai trò trừ tà, mà chỉ là giải pháp hình thế mang tính hỗ trợ.

Cách dùng cây xương rồng hỗ trợ trừ tà

Có thể treo hoặc trồng cây xương rồng ở những vị trí phù hợp để hỗ trợ trấn an tâm lý và hạn chế tác động của năng lượng xấu từ bên ngoài.

Cây xương rồng có trừ tà không? - Ảnh 2.

Hiệu quả của xương rồng trong trường hợp này chủ yếu đến từ yếu tố hình thế và niềm tin dân gian, vì vậy việc đặt đúng vị trí là yếu tố then chốt.

Cách bài trí cây xương rồng theo phong thủy

Trong phong thủy, xương rồng thường được xem là loại cây mang tính "phòng vệ" nhờ hình dáng gai nhọn. Vì vậy, việc bài trí xương rồng cần được cân nhắc kỹ vị trí đặt cây để vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa tránh tạo xung khí trong không gian sống.

Nguyên tắc chung là ưu tiên đặt xương rồng ở khu vực ranh giới hoặc phía ngoài nhà, nơi cây có thể đóng vai trò như lớp bảo vệ tượng trưng trước các tác động từ môi trường xung quanh.

Những vị trí thường được xem là phù hợp để đặt hoặc trồng xương rồng gồm: Ban công, hiên nhà hoặc phía ngoài cửa ra vào, giúp tạo cảm giác ngăn chặn luồng khí xấu từ bên ngoài.

Khu vực cổng, hàng rào hoặc ranh giới khu đất, tượng trưng cho việc bảo vệ không gian riêng.

Cây xương rồng có trừ tà không? - Ảnh 3.

Sân thượng hoặc góc ngoài của ngôi nhà, đặc biệt khi cần giảm cảm giác khó chịu từ các hình thế bên ngoài chiếu thẳng vào nhà.

Ngược lại, xương rồng không nên đặt ở những khu vực sinh hoạt chính trong nhà vì đặc điểm gai nhọn có thể tạo cảm giác căng thẳng và làm giảm sự hài hòa của không gian. Một số vị trí nên tránh gồm: Trong phòng ngủ, dễ gây áp lực tâm lý và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung, nơi cần sự mềm mại và cân bằng năng lượng. Gần bàn thờ hoặc không gian thờ cúng, vì không phù hợp với sự trang nghiêm của khu vực tâm linh. Gần lối đi chính trong nhà, dễ gây va chạm và tạo cảm giác bất an khi di chuyển.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top