Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy
GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.
Trừ tà là gì?
Trong phong thủy, trừ tà thực chất là điều chỉnh khí trường, giúp không gian trở nên cân bằng và ổn định hơn. Tập trung vào việc cân bằng âm dương, cải thiện ánh sáng, thông gió và bố cục không gian.
Khi dòng khí vận hành đúng và môi trường sống hài hòa, cảm giác nặng nề hoặc bất an sẽ tự nhiên giảm đi.
Nói cách khác, phong thủy nhìn nhận trừ tà như một quá trình tối ưu hóa môi trường sống, thay vì phụ thuộc vào các phương pháp mang tính mê tín hay huyền bí.
Khi nào cần trừ tà trong nhà?
Dấu hiệu nhà có tà khí theo phong thủy
Trong quan niệm phong thủy, "tà khí" thường được hiểu là trạng thái năng lượng tiêu cực hình thành khi không gian sống thiếu cân bằng. Những dấu hiệu này thường liên quan trực tiếp đến môi trường sống và cảm nhận của người ở trong nhà.
Một số biểu hiện thường gặp gồm: Không gian bí bách, thiếu ánh sáng, khiến ngôi nhà luôn có cảm giác nặng nề. Nhà ẩm thấp, có mùi khó chịu, không khí thiếu lưu thông.
Người sống trong nhà thường mệt mỏi hoặc khó ngủ, cảm giác tinh thần không ổn định
Những dấu hiệu này thường xuất hiện khi ngôi nhà thiếu sinh khí, không thông gió hoặc có quá nhiều đồ đạc cũ kỹ làm cản trở dòng khí lưu thông.
Phân biệt tà khí và phong thủy xấu
Một điểm quan trọng cần hiểu là tà khí và phong thủy xấu không hoàn toàn giống nhau. Hai yếu tố này có nguyên nhân khác nhau nên cách xử lý cũng không giống nhau.
Tà khí thường đến từ môi trường và sinh hoạt, ví dụ như không gian ẩm thấp, thiếu ánh sáng, không khí tù đọng hoặc môi trường sống thiếu sạch sẽ.
Phong thủy xấu lại xuất phát từ bố cục không gian, chẳng hạn như phạm các thế đại kỵ trong nhà ở hoặc cách sắp xếp phòng chức năng không hợp lý.
Chính vì vậy, việc xử lý cần đúng hướng. Nếu tà khí xuất phát từ môi trường, giải pháp thường là tăng ánh sáng, thông gió và giữ không gian sạch sẽ. Trong khi đó, nếu nguyên nhân đến từ phong thủy xấu, cần xem xét lại bố cục không gian và cách bố trí sinh hoạt để cân bằng dòng khí trong nhà.
Cách trừ tà đơn giản, hiệu quả
Sử dụng vật phẩm mang theo người
Mang theo các vật phẩm mang ý nghĩa bảo hộ là phương pháp được nhiều người áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Những vật này thường được tin là giúp ổn định tinh thần và hạn chế tác động từ các năng lượng tiêu cực khi đi đến những nơi đông người hoặc môi trường lạ.
Sử dụng vật phẩm có tính nóng (Dương tính): Một số vật mang tính dương mạnh trong quan niệm dân gian thường được sử dụng để hỗ trợ trừ tà, đặc biệt khi con người cảm thấy bất an hoặc đi qua những nơi được cho là có năng lượng nặng.
Chu sa, thần sa: Được cho là có năng lượng hỏa mạnh, giúp trấn tĩnh tinh thần và xua đuổi tà mị.
Tỏi hoặc dâu tằm: Phương pháp dân gian quen thuộc, mang ý nghĩa ngăn chặn những tác động vô hình.
Đậu xanh: Theo quan niệm dân gian, đậu xanh có thể hấp thụ năng lượng xấu khi mang theo người.
Gỗ trầm hương, gỗ sưa: Hương thơm tự nhiên giúp an thần, giữ trạng thái tinh thần ổn định và duy trì chính khí.
Những vật phẩm này thường được mang trong túi áo, túi xách hoặc để trong ví khi cần tạo cảm giác an tâm.
Sử dụng vật phẩm phong thuỷ cầu bình an
Ngoài các vật mang tính dương, nhiều người cũng lựa chọn các vật phẩm phong thủy có ý nghĩa bảo hộ để mang theo bên mình.
Vòng tay chỉ đỏ hoặc mặt dây chuyền hình Phật/Phật bản mệnh: Biểu tượng của sự bảo hộ và niềm tin tâm linh, giúp gia tăng cảm giác bình an.
Vật phẩm bằng bạc: Ngoài đặc tính kháng khuẩn theo khoa học, bạc trong dân gian còn được cho là giúp kỵ gió và hạn chế năng lượng tiêu cực.
Những vật phẩm này thường được sử dụng lâu dài vì vừa có giá trị phong thủy, vừa mang ý nghĩa tinh thần.
Xông nhà bằng thảo mộc tự nhiên
Xông nhà là phương pháp phổ biến nhằm làm sạch không khí và tạo cảm giác thanh tịnh cho không gian sống.
Bồ kết, vỏ bưởi hoặc quế chi: Được dùng để khử mùi, tẩy uế và làm sạch không khí.
Trầm hương hoặc đàn hương: Hương thơm nhẹ giúp nâng cao năng lượng không gian, tạo cảm giác thư thái.
Phương pháp này thường được áp dụng khi dọn vào nhà mới, sau khi có sự kiện lớn hoặc khi cảm thấy không gian nặng nề.
Sử dụng chanh, muối
Chanh và muối là hai nguyên liệu quen thuộc trong nhiều phương pháp thanh lọc năng lượng theo quan niệm dân gian.
Nước ngũ vị hương: Dùng để lau dọn đồ đạc hoặc tẩy trần bàn thờ.
Hũ muối phong thủy: Được đặt trong nhà với mục đích hấp thụ năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày.
Chanh và muối: Có thể dùng để lau sàn nhà hoặc khu vực cửa ra vào nhằm tạo cảm giác sạch sẽ, thanh lọc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
