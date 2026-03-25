Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Sau khi đi đám tang về nên đốt vía

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến tục lệ này, theo quan niệm dân gian, đốt vía giúp xua đi vía dữ, sự xui xẻo đeo bám trên người. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng hành động đốt vía chẳng qua chỉ là mê tín dị đoan, hoàn toàn không đáng tin.

Qua quá trình tìm hiểu, "đốt vía" là cách giải trừ tà khí của các cụ từ xa xưa truyền lại. Thực chất từ trước đến nay, kinh nghiệm dân gian là sau khi đi tới những nơi có âm khí mạnh hay dự đám tang thì khi về nhà cần phải xông hơi hay đốt vía. Tùy từng địa phương mà việc xông hơi, đốt vía cũng có ít nhiều sự khác biệt.

Ở một số nơi chỉ cần dùng giấy đốt lửa hơ qua người là được. Nhưng có nơi cầu kỳ hơn, kết hợp đốt quả bồ kết và vỏ bưởi để xông hơi đốt vía xua tan âm khí.

Bồ kết là một loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, hơn nữa còn làm tăng nhiệt độ cơ thể, ngăn chặn khả năng truyền bệnh lây nhiễm và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ở một số địa phương sau khi đi đám tang về phải bước qua đống lửa, nam 7 lần, nữ 9 lần, vừa bước vừa nhẩm "vía dữ thì đi, vía lành thì ở" để xua đuổi tà khí, vận xui.

Nhiều người còn có thói quen mang theo củ tỏi hay bôi dầu gió, tinh dầu trước khi tham dự tang lễ.

Tinh dầu từ những thứ này cũng có tác dụng diệt khuẩn, làm nóng cơ thể, xua đuổi tà khí, giảm ảnh hưởng của vi khuẩn đang phát tán trong không khí xâm nhập gây hại cho cơ thể.

Sau khi đi đám tang về nên tắm gội sạch sẽ

Tắm gội là việc chúng ta thực hiện hằng ngày, tuy nhiên, ngay sau khi viếng đám tang về nên tắm gội sạch sẽ, thay đồ mới và giặt sạch đồ cũ.

Người ta cho rằng quần áo sau khi dự đám tang về đã bị ám mùi tử khí, không tốt cho sức khỏe nên bắt buộc phải thay ra.

Nước dùng để tắm hoặc xông hơi có thể kết hợp các loại lá như sả, đinh lăng, lá ổi, chanh, tía tô hay vỏ quế, vỏ bưởi.

Có thể uống nước gừng, rượu, rượu tỏi hay nước lá nhót… trước và sau khi đi đám tang về để làm nóng cơ thể, đánh tan khí lạnh.

Sau khi tắm xong nên ngồi nghỉ ở một nơi thông thoáng, tránh ngồi thẳng quạt hay luồng gió vì rất dễ bị trúng gió độc, không tốt cho sức khỏe.

Sau khi đi đám tang về hạn chế tiếp xúc với người khác

Như đã nói ở phía trên, sau khi tham dự tang lễ thì hơi lạnh và vi khuẩn sẽ bám vào người và có thể theo bạn về nhà. Vì thế, cần xông hơi, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Đặc biệt, nếu chưa vệ sinh cơ thể sạch sẽ và thay quần áo mới thì tuyệt đối không được tiếp xúc với người có độ miễn dịch thấp, người đang mắc bệnh.

Phụ nữ đang mang thai, người già và trẻ nhỏ cũng là những đối tượng sức khỏe nhạy cảm bạn nên tránh.

Những lưu ý khi đi đám tang về

Theo quan niệm tâm linh, đám tang là nơi có âm khí nặng, những người yếu bóng vía nên kiêng đi đến những nơi này. Còn theo cơ sở khoa học, đám tang là môi trường chứa nhiều mầm bệnh vi khuẩn, vì thế, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người đang nhiễm bệnh nên hạn chế đến đám tang.

Tục ngữ có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vì thế bạn nên tuân theo những quy tắc này để đảm bảo sức khỏe thể chất, yên tâm về mặt tinh thần.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.