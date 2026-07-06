Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.
Tối 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc, cùng sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng chức năng, sau 2,5 ngày xác minh, điều tra, chiều 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ công tác điều tra.
Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp được thực hiện nhằm làm rõ các dấu hiệu liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
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