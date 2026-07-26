Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp rà soát, cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội liên quan đến 46 đối tượng trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ".



Sàng lọc tài sản của 46 cá nhân từ Bắc vào Nam

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (địa chỉ tại phường Cầu Giấy, Hà Nội). Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin) phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng trên toàn quốc đối với 46 cá nhân liên quan.

Theo ghi nhận, 46 cá nhân này có tuổi đời còn rất trẻ, thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng...

Công an TP. Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng, giao dịch công chứng (bao gồm: mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền tài sản, góp vốn...) phát sinh từ ngày 1/1/2023 đến nay. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng lập tức cảnh báo rủi ro, phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài sản có giá trị lớn thuộc sở hữu của các cá nhân này.

Công an Hà Nội khởi tố nhiều đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo "kỳ nghỉ". Ảnh: Công an Hà Nội.

Bẫy lừa đảo "Sở hữu kỳ nghỉ" móc túi hàng trăm nạn nhân

Theo tài liệu điều tra, Công ty Amazing Star là một trong mạng lưới gồm 23 công ty chuyên hoạt động theo phương thức bán, chuyển nhượng thẻ " sở hữu kỳ nghỉ ". Bằng thủ đoạn tinh vi, đường dây này đã lừa đảo gần 500 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 180 tỷ đồng.

Các đối tượng thành lập công ty, cho nhân viên gọi điện mời người dân tham dự các buổi hội thảo, hội nghị hoành tráng để nhận voucher du lịch, nghỉ dưỡng miễn phí.

Khi khách hàng tới tham dự, các nhân viên bủa vây tư vấn, "vẽ" ra các gói hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" cao cấp với mức giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng tùy thuộc vào thời hạn và vị trí nghỉ dưỡng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu thập dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của từng mắt xích trong đường dây lừa đảo quy mô lớn này.