Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng nhẫn trơn nhích tăng

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Song hành cùng nhóm vàng miếng, phân khúc giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn cũng đồng loạt nhích cao từ 50.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, đẩy giá bán lên khoảng 141,5 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ giao dịch quanh mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều, chênh lệch ở mốc 3,8 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu cũng đạt mốc 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), nhích 50.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 niêm yết mốc 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và ổn định chiều bán, chênh lệch ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước trong phiên ngày 26/7 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, đạt ngưỡng 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, trực tiếp định hình giá vàng hôm nay.

Cùng mốc bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, PNJ và Vàng bạc đá quý Asean cùng niêm yết giá thu mua ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng. Với ngày nghỉ cuối tuần, thị trường trong nước được dự báo sẽ đi ngang.

Ngược lại, trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận hồi phục khi đạt 4.051,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng 34,4 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới gần 12 triệu đồng.