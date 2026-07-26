Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt

Chủ nhật, 16:05 26/07/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại khu vực đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), xung quanh hiện trường vụ cháy là chằng chịt các nhà xưởng, hàng quán mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp, bất chấp nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn có thể xảy ra.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 1.

Ngày 26/7, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại khu vực cụm công trình vừa xảy ra hỏa hoạn lớn trên phố Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt), lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, dựng rào chắn nghiêm ngặt để phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 2.

Phía bên ngoài khu vực xảy ra hỏa hoạn, lực lượng an ninh cơ sở và dân phòng túc trực liên tục để bảo vệ hiện trường.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 3.

Sức nóng khủng khiếp từ vụ hỏa hoạn đã tàn phá toàn bộ khu vực thành một bãi ngổn ngang.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 4.

Toàn bộ hệ thống khung thép và mái tôn của các dãy lán tạm, kho xưởng bị nung nóng, uốn cong và biến dạng hoàn toàn. Hàng loạt tấm tôn lợp bị sức nóng quăn queo, cháy đen thủng lỗ chỗ, đổ sập chồng chéo lên nhau.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 5.

Khắp nơi bao trùm một màu xám và mùi khét còn vương lại sau vụ cháy, minh chứng cho sức tàn phá dữ dội của "bà hỏa" vừa đi qua.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 6.

Điều đáng chú ý là sự việc trên chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Qua khảo sát dọc tuyến đường 25m và các khu vực xung quanh hiện trường vụ cháy, phóng viên ghi nhận hàng loạt công trình xây dựng kiên cố bằng khung sắt, quây tôn kín mít mọc lên san sát nhau như "nấm sau mưa".

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 7.

Các công trình được dựng bằng khung sắt, quây tôn mọc lên dọc tuyến đường Vũ Đức Úy, được sử dụng để kinh doanh hàng ăn, garage sửa chữa ô tô, tập kết phế liệu...

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 8.

Nhìn từ trên cao, cả một khoảng không gian rộng lớn hiện lên giống như một cụm công nghiệp tự phát khổng lồ với những mái tôn xanh đỏ trải dài ngút tầm mắt.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu, các công trình này đều được xây dựng trái phép trên các khu vực vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Thậm chí, nhiều kho xưởng, bãi chứa còn nằm ngay dưới hành lang an toàn của lưới điện cao thế, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn điện lẫn trật tự xây dựng.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 10.

Thực trạng này biến cả khu vực thành một "quả bom nổ chậm", tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân sinh sống xung quanh.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 11.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều cơ sở kinh doanh tại khu vực này hiện đã đóng cửa dừng hoạt động.

Hà Nội 2026: Hiểm họa cháy nổ từ kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt - Ảnh 12.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và chính quyền phường Thanh Liệt cần sớm có biện pháp kiểm tra gắt gao, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép để ngăn ngừa những thảm họa tương tự có thể tái diễn.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h ngày 25/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu vực trên. Thời điểm này, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các kho chứa và nhiều cơ sở kinh doanh lân cận.

Việc dập lửa gặp nhiều trở ngại do gió lớn khiến đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh. Cùng với đó, lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao và khói dày đặc khiến công tác trinh sát, tiếp cận hiện trường để khống chế hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn.

Với sự phối hợp của nhiều lực lượng cùng chính quyền địa phương, công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Công an TP Hà Nội cho biết, nhờ khống chế đám cháy kịp thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ được hơn 1.000m² diện tích kho xưởng và các công trình lân cận, không để ngọn lửa lan rộng.

Nguyên nhân vụ cháy cùng thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê và làm rõ.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt - Ảnh 13.Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ hỏa hoạn chiều 25/7 tại phường Thanh Liệt

GĐXH - Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại khu vực đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vào chiều tối 25/7, Công an Thành phố Hà Nội đã huy động gần 20 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, ngăn chặn thảm họa cháy lan.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt - Ảnh 14.Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt - Ảnh 15.Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.


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