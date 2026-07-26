Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt
GĐXH - Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại khu vực đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), xung quanh hiện trường vụ cháy là chằng chịt các nhà xưởng, hàng quán mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp, bất chấp nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn có thể xảy ra.
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h ngày 25/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu vực trên. Thời điểm này, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các kho chứa và nhiều cơ sở kinh doanh lân cận.
Việc dập lửa gặp nhiều trở ngại do gió lớn khiến đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh. Cùng với đó, lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao và khói dày đặc khiến công tác trinh sát, tiếp cận hiện trường để khống chế hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn.
Với sự phối hợp của nhiều lực lượng cùng chính quyền địa phương, công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Công an TP Hà Nội cho biết, nhờ khống chế đám cháy kịp thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ được hơn 1.000m² diện tích kho xưởng và các công trình lân cận, không để ngọn lửa lan rộng.
Nguyên nhân vụ cháy cùng thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê và làm rõ.
Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt
Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt.
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