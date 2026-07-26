Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Huế khiến nam tài xế tử vong, ô tô biến dạng

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Ngày 26/7, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy (TP Huế), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, anh D.P.N. (SN 2005) điều khiển xe ô tô con BKS 75A-529.xx lưu thông trên đường Dạ Lê theo hướng từ đường Trưng Nữ Vương ra đường tránh Huế.

Khi đến khu vực kiệt 59 đường Dạ Lê, xe ô tô bất ngờ lao sang bên trái theo chiều lưu thông và tông mạnh vào cây bên đường.

Sau va chạm, anh N. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc ô tô hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.