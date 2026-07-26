Dự báo thời tiết ngày 26/7: Các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Dự báo ngày và đêm 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Tp.Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 33-35 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác - Ảnh 1.

Dự báo ngày và đêm 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Tp.Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác - Ảnh 2.Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần tuy nhiên vẫn còn một số điểm mưa to. Trong khi đó thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

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