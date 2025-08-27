Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con
Một sản phụ ở xã biên giới Mường Chanh (tỉnh Thanh Hóa) trở dạ khó sinh và đã được lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng y tế vượt mưa lũ đưa đến bệnh viện an toàn.
Theo thông tin từ UBND xã Mường Chanh, sáng nay, Công an xã phối hợp với nhân viên y tế và người dân địa phương đã kịp thời đưa sản phụ Tr.T.N. (22 tuổi, trú bản Lách) đến bệnh viện sinh con.
Thời điểm đó, sản phụ N. chuyển dạ, có dấu hiệu khó sinh. Trong khi đó, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường, đặc biệt là các đập tràn dẫn vào bản bị nước lũ chia cắt, giao thông tê liệt.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trạm Y tế, cử lực lượng tiếp cận bản Lách, hỗ trợ gia đình đưa sản phụ vượt lũ ra ngoài.
Sau hành trình gian nan, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (cách bản gần 40km) và sinh con an toàn.
