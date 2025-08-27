Vượt 40km trong bão lũ đưa sản phụ đến viện sinh con

Theo thông tin từ UBND xã Mường Chanh, sáng nay, Công an xã phối hợp với nhân viên y tế và người dân địa phương đã kịp thời đưa sản phụ Tr.T.N. (22 tuổi, trú bản Lách) đến bệnh viện sinh con.

Lực lượng chức năng đưa sản phụ vượt 40km đến viện an toàn. Ảnh: CTV

Thời điểm đó, sản phụ N. chuyển dạ, có dấu hiệu khó sinh. Trong khi đó, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường, đặc biệt là các đập tràn dẫn vào bản bị nước lũ chia cắt, giao thông tê liệt.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trạm Y tế, cử lực lượng tiếp cận bản Lách, hỗ trợ gia đình đưa sản phụ vượt lũ ra ngoài.

Sau hành trình gian nan, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (cách bản gần 40km) và sinh con an toàn.