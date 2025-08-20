Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Quy định mới nhất về mức phạt lỗi vượt đèn đỏ đối với ô tô, xe máy

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP xe ô tô, xe máy có hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt:

Lỗi vi phạm Xe ô tô Xe Máy Mức phạt Điểm trừ GPLX Mức phạt Điểm trừ GPLX Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng Trừ 4 điểm Từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng Trừ 4 điểm Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn giao thông Từ 20.000.000 - 22.000.000 đồng Trừ 10 điểm Từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng Trừ 10 điểm

Theo quy định nêu trên, lỗi vượt đèn đỏ xe máy có thể bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn thì bị phạt từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng.

Đối với lỗi vượt đèn đỏ ô tô có thể bị phạt từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn có thể bị phạt từ 20.000.000 - 22.000.000 đồng.

Xe máy vượt đèn đỏ có thể bị phạt rất nặng. Ảnh minh họa: T.H

Trong trường hợp nào vượt đèn đỏ không bị phạt?

Theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì người vi phạm lỗi vượt đèn đỏ sẽ không bị phạt trong một số trường hợp sau:

- Vượt đèn đỏ trong tình thế cấp thiết.

- Vượt đèn đỏ do phòng vệ chính đáng.

- Vượt đèn đỏ do sự kiện bất ngờ.

- Vượt đèn đỏ do sự kiện bất khả kháng.

- Người vi phạm không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trên VietnamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một số trường hợp không bị xử phạt khi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, trong đó có xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ thuộc nhóm không bị xử phạt.

"Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết", đại diện Cục CSGT giải thích.

Vị này cho biết thêm, quy định hiện hành, xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ gồm: Xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC&CNCH và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Ngoại trừ đoàn xe tang, các xe ưu tiên còn lại đều không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được.

Riêng đối với đường cao tốc, các xe này chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.

Cũng theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ nhất là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

Thứ hai là tín hiệu đèn giao thông;

Thứ ba là biển báo hiệu đường bộ;

Thứ tư là vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường…

Khi đi qua nút giao, lực lượng cảnh sát sẽ căn cứ tình hình thực tế và ra hiệu lệnh cho luồng phương tiện di chuyển hoặc dừng lại. Lúc này, tài xế được phép không tuân theo tín hiệu đèn và không bị xử phạt.

Quy định về đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đã sửa đổi quy định về đèn giao thông so với Luật Giao thông đường bộ 2008.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn giao thông có 03 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau:

- Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

- Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

- Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

