Khổ vì sống trong vùng dự án treo

Đi không được, ở chẳng xong

Dự án đường Lê Mao kéo dài được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2005, nhằm mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, sau khi thi công được hơn 1km, đoạn còn lại dài khoảng 400m bị "đóng băng" do vướng giải phóng mặt bằng.

Giữa những khu đô thị mới mọc lên xung quanh, khu vực dự án treo trở nên lạc lõng. Theo quan sát của PV, nhà cửa của các hộ dân ở đây xuống cấp, đường đất, cỏ cây mọc um tùm. Theo người dân sống trong khu vực dự án, sau nhiều lần chính quyền tuyên bố "hạ quyết tâm" thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025, nhưng dự án đến nay vẫn án binh bất động.

Giai đoạn 1 đường Lê Mao kéo dài góp phần tạo diện mạo đô thị phía nam TP Vinh (cũ), trong khi các đoạn còn lại vẫn dang dở nhiều năm qua.

Bà Trần Thị Oanh một cư dân sống ở đây, cho biết, gia đình xây nhà từ năm 1993. Từ khi có quy hoạch năm 2005, căn nhà không được sửa chữa hay xây mới. "Nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được động vào. Đi thì không được, ở cũng không xong", bà Oanh nói.



Do khu vực lân cận liên tục nâng nền xây dựng các khu đô thị mới, nơi đây trở thành "lòng chảo". Mỗi khi mưa lớn, nước đổ dồn về gây ngập úng kéo dài. "Đợt mưa tháng 10 vừa rồi, nước ngập sâu, gia đình phải sơ tán mấy ngày. Chỉ mong sớm được bố trí chỗ ở mới để yên tâm sinh sống", bà Oanh chia sẻ.

Không ít hộ dân khác cũng lâm cảnh tương tự. Gia đình ông Trần Văn Trường có hơn 1.200m² đất nhưng không thể chia cho con cái làm nhà. Mỗi năm, nhà ông ngập 2 - 3 lần, có khi cả tuần nước mới rút.

Bị quy hoạch treo nhiều năm, dù nằm sát trung tâm, đường sá và nhà cửa ở khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nhếch nhác, chẳng khác gì vùng sâu.

Vợ chồng ông Võ Đình Vọng có 1.600m² đất, 4 người con trai đã lập gia đình nhưng vẫn phải sống chung nhiều thế hệ vì vướng quy hoạch. "Ba lần kiểm đếm, họp dân nhiều lần, năm nào cũng hứa nhưng rồi để đó", ông Vọng nói.



Không chỉ dự án đường Lê Mao kéo dài, hơn 20 hộ dân tại khối Phúc Lộc, phường Trường Vinh cũng đang sống trong quy hoạch treo suốt hơn 20 năm. Khu vực này từng được quy hoạch làm khu đô thị mới từ năm 2005, đến năm 2010 điều chỉnh thành dự án đường Phạm Hồng Sơn.



Bà Nguyễn Thị Thành, một người dân trong khu vực, cho biết, mỗi khi mưa xuống, gia đình bà và nhiều hộ khác phải kê cao các vật dụng trong bếp, từ tủ lạnh đến máy giặt để tránh ngập. Còn những ngày nắng, nhà cửa luôn trong tình trạng ẩm thấp. Nhiều căn nhà đã cũ kỹ, xuống cấp nhưng không thể sửa chữa do nằm trong diện quy hoạch. Để đối phó với mưa lũ, một số gia đình buộc phải làm gác xép tạm để cất giữ đồ đạc. "Vài năm trước chính quyền từng tổ chức họp dân để thông tin về việc triển khai dự án, song sau đó không thấy thêm động thái cụ thể", bà Thành nói.

Việc đường đi và hệ thống mương thoát nước không được đầu tư tác động đến môi trường sống của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Bí thư chi bộ khối Phúc Lộc, cho biết, người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm có quyết định rõ ràng. "Nếu tiếp tục thực hiện dự án phải làm sớm. Nếu không cần hủy quy hoạch để người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở ổn định", ông Hội nói.



Có vốn, có chủ trương nhưng dự án vẫn "nằm im"

Theo UBND Phường Trường Vinh, dự án đường Lê Mao kéo dài ban đầu được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Sau khi thi công được hơn 1km, dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hình thức đầu tư BT bị dừng lại theo chủ trương chung.

Điểm cuối giai đoạn 1 và điểm đầu giai đoạn 2 dự án đường Lê Mao kéo dài đã tạm dừng thi công hàng chục năm đến nay vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành,

Đến năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển phần còn lại của dự án sang đầu tư công và giao UBND TP Vinh (cũ) làm chủ đầu tư. Thành phố bố trí tổng vốn 139 tỷ đồng để tiếp tục triển khai, trong đó 59 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, từ tháng 7 vừa qua, dự án được chuyển giao cho UBND phường Trường Vinh quản lý.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND phường Trường Vinh, khu vực dự án hiện có 28 hộ dân, với diện tích cần giải phóng mặt bằng hơn 18.000m². Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An phối hợp với phường Trường Vinh tổ chức các cuộc họp với người dân nhằm trao đổi, thống nhất phương án bồi thường và bố trí tái định cư. Tuy nhiên, do còn ý kiến khác nhau liên quan đến giá bồi thường và vị trí tái định cư, việc triển khai vẫn gặp một số khó khăn.

Đối với dự án đường Lê Hồng Sơn, tuyến đường dài hơn 600m nối từ đường Lê Mao kéo dài sang đường Nguyễn Sơn, đến nay đã thi công được khoảng 400m, phần còn lại hơn 200m chưa thể triển khai. Lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết, dự án đã được bàn giao cho phường làm chủ đầu tư từ tháng 9 vừa qua và để tiếp tục thực hiện, cần xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Hiện, phường Trường Vinh đã thành lập ban quản lý dự án và đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai trong thời gian tới.