Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.
Mẹ khóc rất nhiều khi con gái tiết lộ bí mật
Lê Nhân (SN 1997, quê Bình Định, nay là Gia Lai) từng có lúc nghĩ cuộc đời mình giống như trò đùa của số mệnh.
Nhân là con gái út trong một gia đình có 7 anh em, phía trên là 6 người anh trai. Ba mẹ cô cố sinh đến lần thứ 7 vì mong có một mụn con gái. Thế nhưng, cô con gái duy nhất của gia đình lại bị “bà mụ nặn nhầm”.
Lê Nhân nhận ra mình khác biệt từ khi còn nhỏ. Nhân không thích chơi búp bê, nhảy dây... hay những trò chơi của con gái. Trái lại, Nhân thích chơi bắn bi, đập gỗ, leo trèo... hòa mình vào nhóm mười mấy cậu con trai.
Vào cấp 2, Nhân vẫn để tóc tém. Mãi sau này, Nhân mới để tóc dài và đó là lúc cô nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới. Năm 16 tuổi, khi ra đời bươn chải, Nhân thực sự hiểu mình muốn gì.
“Năm 17 tuổi, tôi công khai với mẹ. Tôi nói, mình không giống như giới tính được sinh ra và muốn yêu con gái. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Kể từ đó, mỗi lần tôi về quê chơi, mẹ đều thủ thỉ những điều khác lạ.
Mẹ bảo tôi như vậy thì phải thật giàu có mới có thể cậy nhờ các cháu lúc về già. Có lúc mẹ bảo tôi ‘quay đầu là bờ con ạ. Con sống như vậy, sau này già cả bệnh tật lấy ai chăm...’”, Lê Nhân kể.
Có thời gian, Nhân sống trong dằn vặt vì không thể trở thành cô con gái đúng nghĩa của mẹ. Nhưng rồi Nhân quyết định, nếu không thể thay đổi cảm xúc của mình thì phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để mẹ an lòng.
“Tôi luôn tâm niệm phải có một mái ấm đủ đầy với tiếng cười con trẻ để mẹ thấy rằng, dù là giới tính, hình hài nào tôi cũng có thể sống hạnh phúc”, Nhân tâm sự.
Tổ ấm đủ đầy của hai cô gái
Thế nhưng, hành trình đó chẳng mấy dễ dàng. Nhân từng trải qua 3 mối tình, trong đó có một mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài nhiều năm nhưng chẳng đi đến đâu.
Cho đến khi gặp được Nguyễn Thị Bé Em (SN 1991, quê Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ), Lê Nhân mới thực sự có tổ ấm đủ đầy.
Cặp đôi quen nhau vào dịp Giáng sinh năm 2020, khi đó Bé Em vừa chia tay mối tình 10 năm. Đều mang trong lòng những tổn thương về chuyện tình cảm, họ dễ dàng thấu hiểu nhau từ lần gặp đầu tiên.
Ngày về ra mắt, Nhân nghe mẹ Bé Em nói với con gái: “Con khùng hay gì? Yêu 10 năm vẫn bỏ giờ lại dẫn về một người như vậy nữa? Con chưa đủ khổ à?”. Nhưng rồi, với tấm lòng bao dung của một người mẹ, bà vẫn chấp nhận cho họ quen nhau.
“Qua hôm sau, mẹ Bé Em nắm tay hai đứa nói ‘thôi hai đứa thương nhau thì nhớ chăm sóc, đùm bọc lấy nhau. Nhân gọi mẹ là mẹ luôn đi, không cần gọi cô nữa’. Câu nói ấy khiến tôi xúc động.
Kể từ đó, chúng tôi xác định gắn bó lâu dài với nhau mà để đi được đường dài thì phải cho hai bên gia đình thấy được sự gắn kết cũng như tương lai của hai đứa. Thế nên, chúng tôi quyết định sinh con”, Nhân nói.
Năm 2023, cặp đôi vào bệnh viện tiến hành IVF (thụ tinh nhân tạo) theo diện mẹ đơn thân. Họ nhờ bạn bè, người thân đổi mẫu tinh trùng với bệnh viện, sau đó kết hợp với trứng của Bé Em để tạo phôi. Bé Em cũng là người mang thai, sinh nở.
Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, Lê Nhân trực tiếp tiêm kích trứng cho bạn đời. Mỗi mũi tiêm đều để lại vết bầm trên bụng Bé Em khiến Nhân xót lòng. Họ thất bại trong lần đầu chuyển phôi.
Trong lần chuyển phôi thứ hai, Bé Em may mắn đậu 2 thai. Nhân hạnh phúc đến mức run rẩy. Nhân nói với người thương: “Hành trình vừa qua, em đã quá vất vả. Quãng thời gian sau này, hãy để anh gánh vác và bù đắp tất cả cho em”.
Tết Đoan ngọ năm 2024 (mùng 5 tháng 5 âm lịch), Bé Em trở dạ và hạ sinh được 2 bé gái ở tuần thai 34. Vì sinh non, cặp song sinh đã được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, một bé được về sau 4 ngày, còn một bé phải ở lại viện cùng mẹ 1 tuần.
Những ngày đó, Lê Nhân không rời vợ con nửa bước. Hơn bao giờ hết, Nhân biết mình đã tìm thấy điều xứng đáng để quan tâm và yêu thương hơn cả bản thân mình.
Lê Nhân và Bé Em trở thành cha mẹ toàn thời gian. Sự xuất hiện của cặp song sinh khiến cuộc sống của họ xáo trộn nhưng cũng đầy mới mẻ và hạnh phúc.
Hàng ngày, Bé Em chăm sóc con cái, lo toan cơm nước, nhà cửa, còn Lê Nhân tập trung cho công việc. Buổi tối và ban đêm, họ thay phiên nhau cho con uống sữa, dỗ con ngủ... Không ít lần, cả hai cùng ngắm con ngủ say, lòng trào dâng hạnh phúc.
“Từ ngày có con, chúng tôi hầu như không cãi nhau, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết cho hai đứa nhỏ. Giờ đây, chúng tôi đã có sợi dây liên kết bền chặt nên tổ ấm càng thêm vững vàng”, Nhân kể.
Nhân cũng hạnh phúc hơn khi thấy mẹ an lòng, không còn quay quắt với câu hỏi “Con sống như vậy sau này già cả, bệnh tật lấy ai chăm?”. Nhân đã cho mẹ thấy, mình tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.
Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêmChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.
Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hônChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.
Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứuChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Nghiện mua sắm online, chồng chi hơn 1 tỷ đồng sắm đủ các món hàng không có giá trị sử dụng, giấu trên gác mái để không ai phát hiện.
Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòngChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Sau cú sốc chồng ngoại tình, người phụ nữ hạnh phúc bên tình trẻ kém 25 tuổiChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Từng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ trung niên đã đưa ra quyết định bất ngờ và hiện viên mãn bên chàng trai kém mình 25 tuổi.
Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kếtChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Vì ghen tuông, chồng đã lên kế hoạch tấn công vợ khiến cô bị thương nặng.
Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phốChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Vợ đang đưa con đi mua đồ thì bắt quả tang chồng ngoại tình, lái xe SUV chở một phụ nữ trẻ. Người vợ lập tức chặn đường, đánh ghen và yêu cầu giải thích.
‘Khổ nhục kế’ moi tiền chồng ki boChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Để ông chồng keo kiệt chịu bỏ tiền cho các khoản chi tiêu trong gia đình, nhiều bà vợ phải linh hoạt nghĩ ra đủ loại mưu kể, trong đó có khổ nhục kế.
Vợ chồng tôi tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ mang cơm trưa đi làmChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Ngoài việc giúp vợ chồng tôi tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, thói quen mang cơm trưa đi làm còn mang lại những giá trị khác như thắt chặt tình đồng nghiệp.
Vợ giả độc thân để cặp bồ, chồng nhận kết quả cay đắng khi kiện tình địchChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Phát hiện vợ ngoại tình, chồng cô Hạ kiện tình địch đòi bồi thường, không ngờ phải nhận cái kết đắng tại tòa do sự dối trá của vợ.
Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kếtChuyện vợ chồng
Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Vì ghen tuông, chồng đã lên kế hoạch tấn công vợ khiến cô bị thương nặng.