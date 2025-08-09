Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Thứ bảy, 08:25 09/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.

Người sinh ngày 2/1 Âm lịch: Khởi đầu tràn đầy hy vọng

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua- Ảnh 1.

Càng về già, người sinh ngày 2/1 Âm lịch càng "chín" như rượu lâu năm, vừa đủ đầy vật chất vừa giàu có tinh thần. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 2/1 Âm lịch giống như mùa xuân mới chớm, tràn đầy sức sống và khát vọng. 

Dù thuở nhỏ phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn kiên cường vượt qua, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. 

Càng về già, họ càng "chín" như rượu lâu năm, vừa đủ đầy vật chất vừa giàu có tinh thần.

Đặc biệt, những người này có tấm lòng nhân ái, thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn và để lại tấm gương sáng cho thế hệ sau.

Người sinh ngày 20/3 Âm lịch: Dịu dàng nhưng mạnh mẽ

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua- Ảnh 2.

Người sinh ngày 20/3 Âm lịch không chỉ gặt hái thành công mà còn nhận được sự yêu mến, kính trọng. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 20/3 Âm lịch mang nét tính cách nhẹ nhàng như gió xuân nhưng ẩn chứa ý chí kiên cường. 

Thuở nhỏ, họ có thể trải qua nhiều thử thách, nhưng chính điều đó rèn luyện họ trở nên vững vàng.

Họ luôn tin vào câu "Nhà nào tích thiện sẽ hưởng phúc lành", sẵn sàng tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ mọi người xung quanh. 

Nhờ đó, họ không chỉ gặt hái thành công mà còn nhận được sự yêu mến, kính trọng.

Người sinh ngày 1/4 Âm lịch: Sáng tạo và quyết tâm

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua- Ảnh 3.

Càng lớn tuổi, người sinh ngày 1/4 Âm lịch càng thấu hiểu đạo lý nhân sinh, sống khoan dung, hành xử chuẩn mực và đạt được sự viên mãn cả về tinh thần lẫn vật chất. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 1/4 Âm lịch giống như luồng gió mát, mang sức sống và sự sáng tạo bất tận. Họ trải qua nhiều thăng trầm, nhưng mỗi biến cố lại giúp họ càng vững vàng hơn.

Càng lớn tuổi, họ càng thấu hiểu đạo lý nhân sinh, sống khoan dung, hành xử chuẩn mực và đạt được sự viên mãn cả về tinh thần lẫn vật chất. 

Họ là hình mẫu về tinh thần dám ước mơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Người sinh ngày 25/8 Âm lịch: Kiên nhẫn và biết chờ thời cơ

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua- Ảnh 4.

Nhờ triết lý sống "lùi một bước, biển rộng trời cao", người sinh vào ngày 25/8 Âm lịch luôn bình tĩnh trước khó khăn, kiên trì cho đến khi gặt hái thành quả xứng đáng. Ảnh minh họa

Sinh vào ngày 25/8 Âm lịch, họ mang tính cách trầm tĩnh, biết tích lũy và chờ thời cơ. Giống như mùa thu chín rộ, họ không vội vã mà kiên nhẫn từng bước gây dựng sự nghiệp.

Nhờ triết lý sống "lùi một bước, biển rộng trời cao", họ luôn bình tĩnh trước khó khăn, kiên trì cho đến khi gặt hái thành quả xứng đáng. 

Khi nhìn lại, mọi giọt mồ hôi đều hóa thành nụ cười mãn nguyện.

5 tháng sinh Âm lịch thành công nhờ chăm chỉ

Những người sinh vào các tháng Âm lịch nói trên đều có điểm chung là không ngại bận rộn, coi công việc như một phần tất yếu để trưởng thành và thành công.

Trong cuộc sống hiện đại, nơi áp lực luôn song hành, chính tinh thần làm việc chăm chỉ, kiên định và không ngừng học hỏi mới là "lá bùa may mắn" giúp họ bứt phá.

Nếu bạn sinh vào một trong những tháng Âm lịch này, hãy trân trọng khả năng chịu áp lực của mình, bởi đó chính là nền tảng vững chắc để gặt hái thành công lâu dài.

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu nghị lực phi thường, dù khởi đầu khó khăn vẫn dễ vươn lên và đạt thành công.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Rời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùng

Rời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùng

Biểu hiện khó giấu của 12 cung hoàng đạo khi nói dối

Biểu hiện khó giấu của 12 cung hoàng đạo khi nói dối

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Khung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Khung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Cùng chuyên mục

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Chị N.T.T (mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng 8/8, trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường 70 và cầu Nhật Tân, cướp đi sinh mạng của 2 người. Các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính thức khởi động trên toàn quốc từ ngày 04/8 - 02/9/2025. Chiến dịch "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng: bằng một video sáng tạo, một câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế.

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - 4 mốc thời gian Âm lịch dưới đây được xem là "ngày sinh tôi luyện ý chí", giúp chủ nhân càng tôi luyện sớm, càng thành công rực rỡ về sau.

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc thay thế mã số bảo hiểm xã hôi bằng căn cước công dân giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến mà không cần ghi nhớ thêm mã số riêng biệt.

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ giờ đến hết năm 2025, 4 con giáp này như được "trời mở kho", vận may tài lộc tăng vọt. Sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh đến mức chính họ cũng phải bất ngờ.

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu nghị lực phi thường, dù khởi đầu khó khăn vẫn dễ vươn lên và đạt thành công.

Xem nhiều

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Đời sống

GĐXH - Từ giờ đến hết năm 2025, 4 con giáp này như được "trời mở kho", vận may tài lộc tăng vọt. Sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh đến mức chính họ cũng phải bất ngờ.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống
5 con giáp 'phúc tinh' của gia đình: Sinh ra đã hút tiền như nam châm, cả nhà hưởng trọn phú quý

5 con giáp 'phúc tinh' của gia đình: Sinh ra đã hút tiền như nam châm, cả nhà hưởng trọn phú quý

Đời sống
Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống
3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top