WHO khuyến cáo 5 cách đơn giản để bảo vệ đôi mắt

Dưới đây là 5 lời khuyên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị để giữ cho đôi mắt khỏe mạnh:

1. Khám mắt định kỳ để bảo vệ đôi mắt

Khám mắt thường xuyên là bước phòng ngừa rất quan trọng để có đôi mắt khỏe mạnh. Mọi người đều cần khám mắt thường xuyên, ngay cả trẻ nhỏ. WHO cho biết, kiểm tra mắt có thể phát hiện và chẩn đoán các vấn đề về mắt kịp thời, thậm chí chữa khỏi chúng. Khi được phát hiện sớm bệnh dễ điều trị hơn.

Khám mắt thường xuyên là bước phòng ngừa rất quan trọng để có đôi mắt khỏe mạnh.

2. Nghỉ giải lao thường xuyên khi làm việc với máy tính

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hoặc điện thoại quá lâu có thể gây ra: Mỏi mắt , mờ mắt, khô mắt, đau đầu, đau cổ, lưng và vai…

Đối với những người phải làm việc nhiều giờ liền gần màn hình TV, máy tính xách tay hoặc điện thoại di động, hãy nghỉ giải lao thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho mắt.

Nghỉ ngơi cho mắt sau mỗi 20 phút, nhìn xa khoảng 6m trong 20 giây. Đứng dậy ít nhất sau mỗi 2 giờ và nghỉ ngơi 15 phút.

Ngoài ra, khi làm việc với máy tính, di chuyển màn hình sao cho mắt ngang bằng với đỉnh màn hình (cho phép bạn nhìn xuống màn hình một chút); cố gắng tránh ánh sáng chói từ cửa sổ và đèn (sử dụng màn hình chống chói nếu cần); chọn một chiếc ghế thoải mái, có khả năng hỗ trợ. Đặt ghế sao cho bàn chân đặt phẳng trên sàn.

3. Mặc đồ bảo hộ

Nếu bạn đang làm việc với các công cụ và hóa chất nguy hiểm, ví dụ như sử dụng các công cụ hàn hoặc hóa chất mạnh, có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến mắt. Trong những trường hợp này, người lao động cần phải mặc đồ bảo hộ hoặc/và đeo kính bảo hộ… để ngăn ngừa tai nạn mắt.

Các môn thể thao như khúc côn cầu trên băng, bóng vợt và lacrosse cũng có thể gây chấn thương mắt. Hãy đeo đồ bảo vệ mắt. Mũ bảo hiểm có mặt nạ bảo vệ hoặc kính bảo hộ thể thao có tròng kính polycarbonate sẽ giúp bảo vệ mắt.

4. Đeo kính râm chống tia UV bảo vệ đôi mắt

Đeo kính râm khi ra ngoài là một bước rất an toàn cho sức khỏe đôi mắt. Tia UV mạnh có thể gây hại cho mắt, gây kích ứng và các vấn đề về mắt khác.

Một cặp kính râm phù hợp sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím (UV) của mặt trời. Tiếp xúc quá nhiều với tia UV sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Chọn một cặp kính có khả năng chặn 99% đến 100% tia UVA và UVB. Tròng kính bao quanh giúp bảo vệ mắt từ hai bên. Nếu bạn đeo kính áp tròng, một số loại có khả năng chống tia UV, bạn vẫn nên đeo kính râm để có thêm một lớp bảo vệ.

Đeo kính râm là một bước rất an toàn cho sức khỏe đôi mắt khi ra ngoài.

5. Bỏ hút thuốc

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp và bệnh võng mạc tiểu đường , thậm chí là hội chứng khô mắt. Đây là lý do tại sao WHO khuyến cáo bạn nên bỏ thuốc lá để chăm sóc sức khỏe đôi mắt của mình.

Ngoài ra, cần chú ý đến các chất dinh dưỡng tiêu thụ hàng ngày. Các chất dinh dưỡng như axit béo omega-3, lutein, kẽm, vitamin C, E có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Để có được chúng, hãy lấp đầy đĩa của bạn bằng:

Rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải xanh

Cá hồi, cá ngừ và các loại cá có dầu khác

Trứng, các loại hạt, đậu và các nguồn protein không phải từ thịt khác

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác hoặc nước ép

Hàu và thịt lợn...

Chế độ ăn uống cân bằng cũng giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan như tiểu đường loại 2, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn.