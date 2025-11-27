Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Thứ năm, 18:29 27/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 113 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp về hành vi xả khí thải vào môi trường...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm xả khí thải vượt quá quy chẩn ra môi trường. Từ đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp về hành vi thải khí thải vào môi trường có chứa các thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải (các thông số vượt quy chuẩn chủ yếu là CO, SO2). Tổng số tiền xử phạt là 113 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các doanh nghiệp trên còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định và buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường.

Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm vượt quy chuẩn ra môi trường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Nồng độ các chất như SO₂, CO và bụi mịn PM2.5 gia tăng không chỉ gây ô nhiễm kéo dài mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch.

Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải. Cùng với đó cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Đối với cá nhân, doanh nghiệp tích cực tố giác các trường hợp xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Việc chấp hành đầy đủ các quy định góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống, thể hiện trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển bền vững của địa phương.

Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt - Ảnh 2.Doanh nghiệp môi trường vi phạm môi trường

GiadinhNet - Phóng viên phát hiện có nhiều sai phạm của đơn vị thu gom rác thải ở bãi rác này.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xử phạt hơn 200 triệu đồng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt hơn 200 triệu đồng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

Xả khí thải vượt quy chuẩn Nhà máy xử lý rác thải bị phạt nặng

Xả khí thải vượt quy chuẩn Nhà máy xử lý rác thải bị phạt nặng

Cùng chuyên mục

Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, nhà nghỉ vi phạm

Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, nhà nghỉ vi phạm

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (như karaoke, vũ trường, nhà nghỉ) để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.

Giải pháp phòng ngừa, xử lý hơn 2 nghìn thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường

Giải pháp phòng ngừa, xử lý hơn 2 nghìn thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nâng cao trách nhiệm Công an cấp xã, phối hợp với các ban ngành để rà soát, cảm hóa, giáo dục TTNH và ngăn chặn bạo lực học đường thông qua tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm.

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".

Xem nhiều

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống
Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Xã hội
Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Xã hội
Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top