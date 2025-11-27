Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt
GĐXH - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 113 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp về hành vi xả khí thải vào môi trường...
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm xả khí thải vượt quá quy chẩn ra môi trường. Từ đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Cụ thể, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp về hành vi thải khí thải vào môi trường có chứa các thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải (các thông số vượt quy chuẩn chủ yếu là CO, SO2). Tổng số tiền xử phạt là 113 triệu đồng.
Ngoài bị xử phạt hành chính, các doanh nghiệp trên còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định và buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường.
Hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Nồng độ các chất như SO₂, CO và bụi mịn PM2.5 gia tăng không chỉ gây ô nhiễm kéo dài mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch.
Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải. Cùng với đó cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.
Đối với cá nhân, doanh nghiệp tích cực tố giác các trường hợp xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Việc chấp hành đầy đủ các quy định góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống, thể hiện trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển bền vững của địa phương.
Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, nhà nghỉ vi phạmXã hội - 28 phút trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (như karaoke, vũ trường, nhà nghỉ) để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sángPháp luật - 32 phút trước
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026Giáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng NaiPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất TỵĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
Giải pháp phòng ngừa, xử lý hơn 2 nghìn thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đườngXã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nâng cao trách nhiệm Công an cấp xã, phối hợp với các ban ngành để rà soát, cảm hóa, giáo dục TTNH và ngăn chặn bạo lực học đường thông qua tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm.
4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.