Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm xả khí thải vượt quá quy chẩn ra môi trường. Từ đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp về hành vi thải khí thải vào môi trường có chứa các thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải (các thông số vượt quy chuẩn chủ yếu là CO, SO2). Tổng số tiền xử phạt là 113 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các doanh nghiệp trên còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định và buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường.

Lực lượng Công an tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm vượt quy chuẩn ra môi trường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Nồng độ các chất như SO₂, CO và bụi mịn PM2.5 gia tăng không chỉ gây ô nhiễm kéo dài mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch.

Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải. Cùng với đó cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Đối với cá nhân, doanh nghiệp tích cực tố giác các trường hợp xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Việc chấp hành đầy đủ các quy định góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống, thể hiện trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển bền vững của địa phương.