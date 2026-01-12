Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi năng trong giao dịch dân sự".
5 đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).
Lãnh đạo Phòng CSHS đã phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra xác định: từ tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.
Vụ án đang tiếp tục được lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sựPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.
Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốcXã hội - 16 giờ trước
Sau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.
Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mấtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.
Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ LongPháp luật - 1 ngày trước
Hôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.
'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoànPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.
Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.
Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà NộiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.
Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?Pháp luật - 2 ngày trước
Đối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụyPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sảnPháp luật
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".