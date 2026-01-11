Hai nữ hộ sinh Nghệ An đỡ đẻ trên tàu SE4, cứu mẹ con sản phụ sinh non

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đêm 10/1, trên chuyến tàu SE4, một sản phụ chuyển dạ khi thai mới 34 tuần. Trong điều kiện không có bất kỳ thiết bị y tế nào, hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp em bé chào đời an toàn, bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Sản phụ là chị Lê Thị T.N. (34 tuổi). Khi tàu đang chạy, chị bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh non. Cơn chuyển dạ đến nhanh, không thể chờ tàu dừng để đưa đi cấp cứu.

Giữa toa tàu chật hẹp, rung lắc, tổ tàu phát loa kêu gọi hỗ trợ y tế. Nghe thông báo, hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang trên đường ra một tỉnh phía Bắc dự thi tay nghề lập tức có mặt. Đó là chị Nguyễn Thị Giang, Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ Ngoại và chị Nguyễn Hồng Hoa, Khoa Phụ Nội tiết.

Em bé trai nặng 2,6 kg cất tiếng khóc chào đời ngay trên toa tàu.

Không phòng sinh, không dụng cụ chuyên môn, hai chị bình tĩnh trấn an sản phụ, hướng dẫn từng bước và trực tiếp hỗ trợ ca sinh . Gần 1 giờ sáng 11/1, em bé trai nặng 2,6 kg cất tiếng khóc chào đời ngay trên toa tàu.

Sau sinh, hai nữ hộ sinh tiếp tục theo dõi sản phụ, phòng ngừa băng huyết, đồng thời chăm sóc kỹ cho em bé sinh non. Tàu dừng tại ga Cầu Giát để chuyển hai mẹ con vào bệnh viện địa phương. Chỉ khi bàn giao đầy đủ về chuyên môn, hai chị mới tiếp tục hành trình.