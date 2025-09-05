Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 35 triệu đồng trang bị hiện đại xịn như dòng quý tộc, rẻ ngang Vision GĐXH - Xe ga 150cc giá rẻ mới vừa ra mắt hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo bởi giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision nhưng lại sở hữu những công nghệ hàng đầu, không hề thua kém ‘vua xe ga’ SH.

Xe ga 125cc trang bị ngang Lead

Suzuki UY125

Theo giới truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin, mẫu xe ga giá rẻ Suzuki UY125 vừa được cập nhật phiên bản mới tại thị trường nước này.





Suzuki UY125 2025 mới có kiểu dáng quen thuộc

Thoạt nhìn, Suzuki UY125 2025 mới có kiểu dáng quen thuộc với những đường nét mượt mà, đèn pha đôi mắt đại bang khá lớn và nổi bật. Mẫu xe tay ga của Suzuki cũng đã được cập nhật nhiều tùy chọn màu sắc mới, đồng thời nâng cấp nguồn sáng LED cho toàn bộ vị trí đèn trên xe.

Sức mạnh của Suzuki UY125 2025 tới từ khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này đạt tới công suất tối đa 9,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm. Sức mạnh này nhỉnh hơn chút ít so với Honda Vision và hoàn toàn đủ để phục vụ việc di chuyển trong đô thị. Với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,8L/100 km và được trang bị bình xăng lên tới 6,8L thì Suzuki UY125 2025 hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển quãng đường lên tới 350 km khi đổ đầy nhiên liệu.

Suzuki UY125 2025 dù có giá bán tương đương Honda Wave Alpha, nhưng cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey tương tự Honda Vision, cho phép người dùng chỉ cần tới gần là có thể khởi động xe mà không cần cắm chìa khóa cơ. Mẫu xe tay ga của Suzuki cũng được nhà sản xuất trang bị ngăn chứa đồ phía trước, sạc USB tiện lợi, cụm đồng hồ LCD, đệm yên dày và cốp xe gắn phía sau.





Hệ thống phanh của Suzuki UY125 2025 vẫn tiếp tục sử dụng cấu hình phanh đĩa trước

Hệ thống phanh của Suzuki UY125 2025 vẫn tiếp tục sử dụng cấu hình phanh đĩa trước và phanh tang trống sau tương tự Honda Vision. Đáng tiếc khi mẫu xe này chưa được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Dù vậy, có lẽ chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi cao hơn ở một mẫu xe tay ga mà giá bán chỉ rẻ như xe số Honda Wave Alpha.

Giá xe ga 125cc Suzuki UY125

Mặc dù giá bán chính thức của Suzuki UY125 2025 chưa được công bố, nhưng theo giới thạo tin thì mẫu xe này sẽ được mở bán với mức giá 6.280 nhân dân tệ (tương đương khoảng 23 triệu đồng). Nếu mức giá này thực sự được áp dụng, Suzuki UY125 chắc chắn sẽ khiến dân tình chấn động, trở thành sự lựa chọn hấp dẫn thay thế không chỉ Honda Vision mà còn có thể chiếm lĩnh cả thị phần của Honda Wave Alpha.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.