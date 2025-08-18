Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.

Xe ga 110cc của Honda sánh ngang Vision





Activa 110

Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) mới đây đã ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm của dòng xe ga mang tính biểu tượng nhất tại thị trường Ấn Độ là Activa 110 và Activa 125.

Activa 125.

Những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở ngoại hình khi các chi tiết mạ crôm đen xuất hiện trên thân xe và ống xả, tạo thêm điểm nhấn cao cấp cho hình dáng quen thuộc của Activa. Điểm nhấn nổi bật là bộ vành hợp kim Pyrite Brown mới khá bắt mắt. Lớp sơn phủ vàng đồng này mang đến vẻ ngoài đặc biệt, giúp phân biệt ngay lập tức các phiên bản đặc biệt khi xuất hiện trên đường. Hai màu ngoại thất được giới thiệu bao gồm Xanh Ngọc Trai Siren và Đen Thép Mờ Ánh Kim, được thiết kế để nâng tầm vẻ ngoài của chiếc xe. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giữa yên xe màu nâu cà phê và đen để cá nhân hóa chiếc xe của mình hơn nữa.





Honda Activa 110 25th Anniversary Edition sử dụng động cơ 4 thì.

Honda Activa 110 25th Anniversary Edition sử dụng động cơ 4 thì, SI, có dung tích thực tế 109,51cc với công suất tối đa 7,9 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,05 Nm tại 5.500 vòng/phút. Trong khi đó, Activa 125 25th Anniversary Edition được trang bị động cơ 4 thì, SI với dung tích thực tế 123,92cc, sản sinh ra công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Cả 2 đều được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI để giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Activa 125 25th Anniversary Edition được trang bị động cơ 4 thì, SI với dung tích thực tế 123,92cc

Hệ thống treo của Honda Activa 110 và Activa 125 25th Anniversary Edition đều sử dụng phuộc ống lồng trước, kết hợp với giảm xóc lò xo thủy lực có thể điều chỉnh 3 bước ở phía sau. Cặp đôi này sở hữu bộ vành đường kính 12 inch, được bọc trong lốp không săm 90/90-12 54J ở phía trước và 90/100-10 53J phía sau.

Honda Activa 110 và Activa 125 25th Anniversary Edition đều sử dụng phuộc ống lồng trước

Hệ thống phanh của Honda Activa 110 và Honda Activa 125 25th Anniversary Edition có chút khác biệt. Trong khi phiên bản 110cc sử dụng phanh tang trống 130mm trên cả 2 bánh, thì phiên bản Activa 125cc sử dụng phanh đĩa trước 190 mm kết hợp với phanh tang trống sau 130 mm.

Hệ thống phanh của Honda Activa 110 và Honda Activa 125 25th Anniversary Edition có chút khác biệt.

Trong khi những mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vision, LEAD và SH Mode vẫn sử dụng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD nhỏ, thì Honda Activa 110 và Activa 125 đều đã được trang bị màn hình TFT 4,2 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua công nghệ Honda RoadSync.

Giá xe ga 110cc Honda Activa 110

Các phiên bản kỷ niệm của Honda Activa có giá cao hơn một chút so với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi Activa 110 25th Anniversary Edition có giá niêm yết là 92.565 Rs (khoảng 24 triệu đồng), trong khi Activa 125 25th Anniversary Edition có giá 97.270 Rs (khoảng 25 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn nhiều so với Honda SH Mode, LEAD hay thậm chí cả mẫu xe ga bình dân Vision, nhưng những trang bị mà dòng xe Activa sở hữu là không thể coi thường.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.