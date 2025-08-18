Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 110cc, 125cc phiên bản mới vừa được Honda chính thức trình làng để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thương hiệu, hoàn toàn có đủ khả năng thay thế những cái tên cùng hãng như Vision, LEAD hay thậm chí SH Mode.
Xe ga 110cc của Honda sánh ngang Vision
Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) mới đây đã ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm của dòng xe ga mang tính biểu tượng nhất tại thị trường Ấn Độ là Activa 110 và Activa 125.
Những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở ngoại hình khi các chi tiết mạ crôm đen xuất hiện trên thân xe và ống xả, tạo thêm điểm nhấn cao cấp cho hình dáng quen thuộc của Activa. Điểm nhấn nổi bật là bộ vành hợp kim Pyrite Brown mới khá bắt mắt. Lớp sơn phủ vàng đồng này mang đến vẻ ngoài đặc biệt, giúp phân biệt ngay lập tức các phiên bản đặc biệt khi xuất hiện trên đường. Hai màu ngoại thất được giới thiệu bao gồm Xanh Ngọc Trai Siren và Đen Thép Mờ Ánh Kim, được thiết kế để nâng tầm vẻ ngoài của chiếc xe. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giữa yên xe màu nâu cà phê và đen để cá nhân hóa chiếc xe của mình hơn nữa.
Honda Activa 110 25th Anniversary Edition sử dụng động cơ 4 thì, SI, có dung tích thực tế 109,51cc với công suất tối đa 7,9 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,05 Nm tại 5.500 vòng/phút. Trong khi đó, Activa 125 25th Anniversary Edition được trang bị động cơ 4 thì, SI với dung tích thực tế 123,92cc, sản sinh ra công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Cả 2 đều được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI để giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ thống treo của Honda Activa 110 và Activa 125 25th Anniversary Edition đều sử dụng phuộc ống lồng trước, kết hợp với giảm xóc lò xo thủy lực có thể điều chỉnh 3 bước ở phía sau. Cặp đôi này sở hữu bộ vành đường kính 12 inch, được bọc trong lốp không săm 90/90-12 54J ở phía trước và 90/100-10 53J phía sau.
Hệ thống phanh của Honda Activa 110 và Honda Activa 125 25th Anniversary Edition có chút khác biệt. Trong khi phiên bản 110cc sử dụng phanh tang trống 130mm trên cả 2 bánh, thì phiên bản Activa 125cc sử dụng phanh đĩa trước 190 mm kết hợp với phanh tang trống sau 130 mm.
Trong khi những mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vision, LEAD và SH Mode vẫn sử dụng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD nhỏ, thì Honda Activa 110 và Activa 125 đều đã được trang bị màn hình TFT 4,2 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua công nghệ Honda RoadSync.
Giá xe ga 110cc Honda Activa 110
Các phiên bản kỷ niệm của Honda Activa có giá cao hơn một chút so với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi Activa 110 25th Anniversary Edition có giá niêm yết là 92.565 Rs (khoảng 24 triệu đồng), trong khi Activa 125 25th Anniversary Edition có giá 97.270 Rs (khoảng 25 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn nhiều so với Honda SH Mode, LEAD hay thậm chí cả mẫu xe ga bình dân Vision, nhưng những trang bị mà dòng xe Activa sở hữu là không thể coi thường.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lạiGiá cả thị trường - 25 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại do đón đà tăng trên thị trường thế giới.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A có thiết kế cực đẹp, giá bán chỉ 205 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Nho sữa Trung Quốc hiện đang được rao bán tràn ngập thị trường Việt với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 25.000 đồng/kg nhưng điều đáng chú ý, loại nho này đang được không ít tiểu thương đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ.
Cầm 3 tỷ đồng trong tay, săn đất Hà Nội ở những khu vực nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá đất tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 3 tỷ đồng người mua đất cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá 215 triệu đồng vừa ra mắt sẽ trở thành ‘ô tô quốc dân’ mới nhờ thiết kế cực đẹp và tiện ích.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.
Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rauGiá cả thị trường - 2 ngày trước
Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.
Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh OaiGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 4 tỷ đồng người mua nhà cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.