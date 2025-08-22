Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 110cc, 125cc phiên bản mới vừa được Honda chính thức trình làng để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thương hiệu, hoàn toàn có đủ khả năng thay thế những cái tên cùng hãng như Vision, LEAD hay thậm chí SH Mode.

Xe ga 150cc trang bị ngang SH, Air Blade





Ntorq 150

TVS vừa tung ra đoạn giới thiệu hé lộ cụm đèn pha LED projector cùng thiết kế hình chữ T quen thuộc. Rõ ràng đây là Ntorq 150 - mẫu xe ga đầu tiên của TVS trong phân khúc xe tay ga thể thao 150 phân khối đang phát triển nhanh chóng.

Mặc dù thông số kỹ thuật đầy đủ vẫn chưa được tiết lộ, Ntorq 150 dự kiến sẽ được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế sắc sảo của TVS NTorq 125 , nhưng với dáng vẻ lớn hơn và các chi tiết thiết kế táo bạo hơn. Hình ảnh nhá hàng cho thấy phần đầu xe góc cạnh với bốn đèn chiếu và các đường nét thân xe sắc sảo.

Cấu hình động cơ chính xác vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản được tinh chỉnh lại đáng kể của động cơ 125cc trên NTorq để kiểm soát chi phí. Giới truyền thông hy vọng mẫu xe tay ga sắp ra mắt của TVS sẽ sản sinh công suất khoảng 12-14 mã lực và mô-men xoắn 12-13 Nm.

Ntorq 150 dự kiến sẽ được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế sắc sảo của TVS NTorq 125

Chiếc xe tay ga này có thể sử dụng phiên bản khung thép ống được tinh chỉnh đôi chút của NTorq 125, bánh xe 14 inch lớn hơn và hệ thống phanh đĩa trước/tang trống sau với ít nhất một kênh ABS. Điều cần xem xét là liệu TVS có đặt bình xăng dưới sàn xe để giải phóng thêm không gian chứa đồ dưới yên xe hay không - tương tự như dòng xe tay ga TVS Jupiter .

NTorq 150 cũng sẽ có bảng điều khiển TFT màu với kết nối Bluetooth

Bên cạnh đó, NTorq 150 cũng sẽ có bảng điều khiển TFT màu với kết nối Bluetooth, dẫn đường từng chặng, hỗ trợ giọng nói và các chế độ lái rất có thể sẽ được trang bị. Đoạn giới thiệu cũng cho biết xe không chỉ được trang bị đèn LED toàn phần mà còn có đèn pha LED projector..

Chiếc xe tay ga này có thể sử dụng phiên bản khung thép ống được tinh chỉnh đôi chút của NTorq 125

Phân khúc xe ga 150cc đang ngày càng phổ biến gần đây, bởi xe tay ga trong phân khúc này không chỉ sở hữu hiệu suất như xe máy mà còn mang lại tính thực dụng cao. Hiện tại, phân khúc này có Yamaha Aerox 155, Aprilia SR 175 và Hero Xoom 160 - nhưng việc giao hàng vẫn chưa bắt đầu. Nếu NTorq đáp ứng được cả kiểu dáng, sức mạnh và giá trị, TVS hoàn toàn có thể tận dụng tốt cơ hội bán hàng mùa lễ hội.

Giá xe ga 150cc NTorq 150

TVS NTorq 150 dự kiến sẽ có giá bán tại đại lý từ 1,3-1,5 lakh Rupee (khoảng 34 – 39 triệu đồng). Đây sẽ là một lựa chọn thay thế hợp lý hơn so với một số đối thủ, đồng thời vẫn cung cấp nhiều tính năng hơn. Định vị này sẽ cho phép TVS thu hút cả những người mua đang tìm kiếm một phiên bản nâng cấp lẫn những người mới tham gia phân khúc xe tay ga hiệu suất cao.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.