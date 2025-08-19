Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.

Xe ga 125cc đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade

Xe ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025

Xe ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 vừa chính thức ra mắt tại Ấn Độ.

Thay đổi lớn nhất cần phải kể tới trên Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới nằm ở chức năng "Hỗ trợ lực điện nâng cao" mới. Được xây dựng trên công nghệ hybrid của Yamaha, hệ thống này sử dụng pin hiệu suất cao để cung cấp mô-men xoắn cao liên tục, cải thiện khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt là khi chở hàng hoặc leo dốc. Mẫu xe tay ga của Yamaha tiếp tục được trang bị máy phát điện thông minh cho khả năng khởi động êm ái và hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải (Stop & Start System) giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 phiên bản phanh tang trống được bổ sung tùy chọn màu sơn Trắng Metallic White. Phiên bản phanh đĩa có thêm màu xanh Metallic Light Green. Trong khi đó, phiên bản S giờ đây được cung cấp màu Xám Matte Grey mới.





Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 phiên bản phanh tang trống

“Trái tim” của Yamaha Fascino 125 mới là khối động cơ Blue Core Hybrid có dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử quen thuộc. Với khối động cơ này, Yamaha Fascino 125 có khả năng đạt tới công suất tối đa 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ này tương thích với xăng E20.

Về phần cứng, Yamaha Fascino 125 mới sở hữu khung gầm underbone, được treo bằng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Mẫu xe tay ga của Yamaha sở hữu bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, đi kèm lốp không săm có kích thước tương ứng lần lượt là 90/90-12 và 110/90-10.

Bánh xe 12 inch, hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Tùy theo phiên bản mà xe sẽ được phanh tang trống 130 mm hoặc phanh đĩa 190 mm ở bánh trước. Trong khi đó, bánh sau sử dụng phanh tang trống khá cơ bản.

“Trái tim” của Yamaha Fascino 125 mới là khối động cơ Blue Core Hybrid có dung tích 125cc

Yamaha Fascino 125 phiên bản S giờ đây được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu mới, hỗ trợ dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha. Rõ ràng đối với một mẫu xe giá rẻ chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha, đây là trang bị cực kỳ ấn tượng, vượt mặt cả những cái tên đắt giá hơn như Vision hay SH Mode.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fascino 125

Xe ga Fascino 125 Fi Hybrid có giá khởi điểm 80.750 Rupee (tương đương khoảng 20 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất. Trong khi đó, phiên bản Fascino 125 S cao cấp nhất được trang bị màn hình TFT màu mới với kết nối Bluetooth có giá bán 102.000 Rupee (tương đương khoảng 26 triệu đồng). Giá bán này tuy chỉ ngang ngửa mẫu xe số bình dân Honda Wave Alpha tại thị trường Việt Nam, nhưng những trang bị mà Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu thậm chí có thể khiến cho ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải lép vế.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.