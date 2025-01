Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng có ABS đẹp hơn Honda SH, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc có ABS đẹp hơn Honda SH

Người tiêu dùng Trung Quốc đang được một phen dậy sóng khi mới đây, thị trường nước này đã chào đón màn ra mắt chính thức của mẫu xe Liebian Little Fat Goose 125 2025 với tùy chọn màu Đỏ Modern Red mới.

Liebian Little Fat Goose 125 2025.

Liebian Little Fat Goose 125 gây ấn tượng mạnh mẽ với ngoại hình bắt mắt với lớp sơn màu đỏ nổi bật. Trong khi đó, nhiều chi tiết màu đen như gương chiếu hậu, viền đèn pha, bánh xe, tay dắt phía sau hay yên xe tạo nên sự tương phản rõ nét với thân xe màu đỏ, làm nổi bật ấn tượng thị giác hiện đại và cá nhân hóa.

Liebian Little Fat Goose 125 gây ấn tượng mạnh mẽ với ngoại hình bắt mắt.

Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt, các trang bị của Liebian Little Fat Goose 125 cũng là khá đáng gờm, không hề kém cạnh bất cứ đối thủ nào. Toàn bộ các vị trí đèn trên xe đều sử dụng nguồn sáng LED giúp người dùng có tầm quan sát tốt hơn khi di chuyển vào ban đêm. Đèn pha xe được thiết kế hơi nhô ra, kết hợp khéo léo các chi tiết trang trí đẹp mắt, khiến chiếc xe này trông đặc biệt độc đáo, ấn tượng dù ra đường vào ban ngày hay ban đêm.

Liebian Little Fat Goose 125 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Ngoài ra, Liebian Little Fat Goose 125 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS xịn sò không kém Honda SH, giúp đảm bảo an toàn khi vận hành và mang tới sự tự tin cho người dùng. Mẫu xe tay ga này sử dụng bánh 12 inch ở cả phía trước và phía sau. Chưa dừng ở đó, Liebian Little Fat Goose 125 còn sở hữu hệ thống chìa khóa thông minh hiện đại và tiện lợi, cho phép người dùng mở khóa từ xa hay khởi động xe mà không cần cắm chìa khóa vào xe.

Liebian Little Fat Goose 125 mới sử dụng động cơ dung tích 125cc.

Liebian Little Fat Goose 125 mới sử dụng động cơ dung tích 125cc có công suất tối đa 9,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,0 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh này tuy không bằng Honda SH 125i, nhưng vẫn nhỉnh hơn so với Honda Vision. Liebian Little Fat Goose 125 cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá tốt với mức tiêu thụ chỉ 2,1 lít/100 km.

Giá xe ga Liebian Little Fat Goose 125

Về giá bán, Liebian Little Fat Goose 125 được hãng định giá ở mức 10.700 nhân dân tệ (tương đương khoảng 37 triệu đồng tiền Việt). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các khách hàng mua xe sẽ được giảm 1.730 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng), chỉ còn 8.970 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

