Xe ga 174cc thiết kế sang trọng, có ABS 2 kênh như Honda SH, giá 115 triệu đồng có xứng tầm?

Xe ga 174cc thiết kế sang trọng, có ABS 2 kênh như Honda SH

Lambretta J200 2026

Theo Đời sống và Pháp luật, mới đây, thương hiệu xe tay ga lâu đời của Ý - Lambretta đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi chính thức giới thiệu mẫu xe J200 mới tại thị trường Malaysia. Lambretta J200 2026 được giới thiệu thông qua sự kiện Art of Speed 2026 diễn ra tại MAEPS, Serdang. Đây là sự hồi sinh đầy hoài niệm của dòng J-Series huyền thoại, vốn chịu ảnh hưởng đậm nét từ các mẫu xe biểu tượng của thập niên 1960 như J50, J100 và J125 Starstream.

Lambretta J200 sở hữu phong cách tân cổ điển đặc trưng

Về mặt thiết kế, Lambretta J200 sở hữu phong cách tân cổ điển đặc trưng với những đường nét mềm mại nhưng không kém phần thanh thoát. Xe có chiều cao yên ở mức 780 mm, cùng trọng lượng 139 kg, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Nhà sản xuất mang đến cho khách hàng 4 lựa chọn màu sắc rất thời trang, bao gồm Trắng (Gemme White), Đen (Super Black), Nâu (Cocoa Brown) và Xám (Light Grey).

Trang bị trên xe kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tính công nghệ hiện đại.

Trang bị trên xe kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tính công nghệ hiện đại. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên Lambretta J200 đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số màn hình LCD màu, hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Xe được trang bị bộ mâm 12 inch kết hợp lốp kích thước 110/70 ở phía trước và 120/70 ở phía sau, cùng bình xăng dung tích 9 lít giúp đảm bảo quãng đường di chuyển dài.





Hệ thống treo trên J200 mới sử dụng phuộc Double Arm Links

Hệ thống treo trên J200 mới sử dụng phuộc Double Arm Links (hệ thống tay đòn kép) phía trước, kết hợp cùng cặp giảm xóc đôi phía sau, mang lại khả năng vận hành êm ái. Về mặt an toàn, xe được trang bị phanh đĩa thủy lực đơn cho cả bánh trước và bánh sau, tích hợp sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn tương tự như Honda SH.

Cung cấp sức mạnh cho Lambretta J200 là khối động cơ xi-lanh đơn

Cung cấp sức mạnh cho Lambretta J200 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích thực tế 174.5 cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp ECU từ Bosch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 16.8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15.5 Nm tại 6.500 vòng/phút, truyền động tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT cùng dây curoa.

Giá xe ga 174cc Lambretta J200

Thông tin trên Tạp chí điện tử Tri thức và Cuộc sống, hiện tại, giá bán chính thức của Lambretta J200 vẫn chưa được hãng công bố cụ thể. Tuy nhiên, một số đại lý chính hãng tại Malaysia (như TM Motoworld) hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này với mức giá dự kiến vào khoảng 20.800 RM (tương đương khoảng 115 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



