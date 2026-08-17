Xe ga 50cc giá 26,5 triệu đồng dáng đẹp, tiết kiệm xăng chỉ 1,4 lít/100km

Xe ga 50cc dáng đẹp, tiết kiệm chỉ 1,4 lít/100km

Xe ga Ally SV 50cc sở hữu ngoại hình tựa Honda SH Mode

Xe ga 50cc Ally SV đang là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế hiện đại, kích thước tương đối lớn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với giá bán khoảng 26,5 triệu đồng, mẫu xe hướng đến học sinh, sinh viên và người cần phương tiện nhỏ gọn phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Khác với nhiều mẫu xe ga 50cc thường có kiểu dáng nhỏ và sử dụng bánh 10-12 inch, Ally SV sở hữu thiết kế bánh lớn, mang đến diện mạo khá giống những dòng xe tay ga phổ thông có dung tích động cơ lớn hơn.

Thông tin từ xe máy Việt Thanh, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.950 x 695 x 1.125 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.310 mm. Với thông số này, Ally SV tạo cảm giác khá trường xe so với nhiều sản phẩm trong nhóm 50cc.

Chiều cao yên ở mức 770 mm, phù hợp với nhiều người dùng trẻ. Khoảng sáng gầm đạt 130 mm, giúp xe có khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện đường phố, gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường không bằng phẳng.

Trọng lượng bản thân của Ally SV là 103 kg.

Trọng lượng bản thân của Ally SV là 103 kg. Con số này không quá nhẹ so với một chiếc xe 50cc nhưng đổi lại có thể mang đến cảm giác đầm và ổn định hơn khi vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở bộ bánh có kích thước lớn. Lốp trước sử dụng thông số 80/90-16, trong khi phía sau là 90/90-14. Thiết kế bánh trước 16 inch giúp mẫu xe tạo dáng cao ráo hơn đồng thời hỗ trợ khả năng vận hành ổn định trên đường.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Đây là cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe tay ga đô thị, hướng tới sự cân bằng giữa độ êm và khả năng vận hành hàng ngày.

Điểm đáng quan tâm trên Ally SV 50cc chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,4cc, sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí. Cấu hình động cơ tương đối đơn giản giúp việc sử dụng và bảo dưỡng thuận tiện, phù hợp với một mẫu xe hướng tới nhu cầu đi lại cơ bản.

Ally SV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,4 lít/100 km. Đây là con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe ga chạy xăng.

Theo thông số được công bố, Ally SV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,4 lít/100 km. Đây là con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe ga chạy xăng.

Với bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít, xét theo mức tiêu hao lý thuyết, xe có thể đạt phạm vi di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy bình. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tải trọng và thói quen sử dụng của người lái.

Ally SV cũng hướng tới nhóm người dùng trẻ chưa có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định hiện hành.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là lợi thế đáng kể đối với nhóm học sinh, sinh viên hoặc những khách hàng thường xuyên sử dụng xe để đi học, đi làm trong đô thị.

Đặc biệt, với dung tích xi-lanh dưới 50cc, Ally SV cũng hướng tới nhóm người dùng trẻ chưa có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định hiện hành. Đây vốn là một trong những lý do khiến thị trường xe máy 50cc duy trì được sức hút tại Việt Nam.

Giá xe ga 50cc Ally SV

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, với mức giá khoảng 26,5 triệu đồng, Ally SV không nằm trong nhóm xe 50cc rẻ nhất trên thị trường. Tuy nhiên, mẫu xe tạo khác biệt bằng thiết kế bánh lớn, thân xe khá bề thế và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Ở tầm giá này, người mua có thể tìm thấy không ít mẫu xe số sử dụng động cơ trên 100cc. Tuy nhiên, Ally SV hướng tới một nhóm khách hàng khác biệt khi kết hợp kiểu vận hành của xe tay ga với động cơ dưới 50cc.

Điều này đặc biệt phù hợp với các gia đình đang tìm phương tiện cho con em đi học nhưng vẫn ưu tiên kiểu dáng hiện đại và thao tác sử dụng đơn giản.

So với những mẫu xe ga 50cc sử dụng bánh nhỏ, bộ bánh trước 16 inch và sau 14 inch cũng tạo cho Ally SV phong cách riêng, đồng thời mang lại vóc dáng gần với các mẫu xe tay ga bánh lớn.

Với giá 26,5 triệu đồng, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,4 lít/100 km, động cơ 49,4cc và thiết kế khá bề thế, Ally SV là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe ga 50cc dành cho học sinh và người dùng trẻ đang tìm kiếm phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



