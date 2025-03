Xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế không có bằng lái

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin liên quan đến việc một xe khách 29 chỗ ngồi đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào rạng sáng 1/3. Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, kiểm tra. Lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm mang biển kiểm soát 38F-005.XX.

Đến khoảng 18 giờ 20 phút ngày 2/3, tại trạm thu phí Km237 trên tuyến cao tốc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã dừng được phương tiện, yêu cầu tài xế làm việc.

Người điều khiển phương tiện là Lê Văn N. (SN 1989, trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Qua làm việc, tài xế N. thừa nhận đã điều khiển xe khách chở 25 hành khách đi ngược chiều tại Km77+800 theo hướng Hà Nội - Lào Cai.

Người này phân trần lý do vi phạm là do trời tối, không quan sát thấy biển báo cấm đi ngược chiều nên bị nhầm đường. Tuy nhiên, lực lượng CSGT khẳng định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của hàng chục hành khách trên xe và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến cao tốc.

Tài xế N. không xuất trình được giấy phép lái xe khi làm việc với cơ quan chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế N. không xuất trình được giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai lỗi: điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc và không có giấy phép lái xe.

Căn cứ quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), tổng mức phạt đối với hai hành vi vi phạm của tài xế N. là 54 triệu đồng. Đồng thời, phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

