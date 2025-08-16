Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Khu vực Bắc Bộ: Giai đoạn từ ngày 20/8-31/8 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 20/8-25/8 ở khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng; giai đoạn từ ngày 26-31/8 khu vực Trung Bộ, có mưa dông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, giai đoạn từ ngày 20/8-31/8 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày có mưa dông (mưa rào và dông tập trung về chiều và tối); Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1/9 đến 5/9/2025, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng; khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8/2025 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất; trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông từ nay đến cuối tháng 8.

Hà Nội: Cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân Mỹ Đình ngày 17/8

Theo báo Hà Nội mới, trong ngày 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12h ngày 17-8-2025 đến hết ngày 17-8-2025.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện và các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Tùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc vành đai III,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25-1-2013 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 2-10-2020 của UBND thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến.

Vietlott vừa tìm thấy 2 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ



Theo Vietnamnet, Vietlott vừa tìm được 2 vé số cùng trúng giải nhất trị giá gần 3,2 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào tối nay.

Theo thông tin Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào tối nay (15/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc là 18.934.861.000 đồng (gần 19 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé số cùng trúng giải nhất trị giá 3.174.383.000 đồng (gần 3,2 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 96 của loại hình xổ số Lotto 5/35 là 03 - 09 - 20 - 26 - 33 và số đặc biệt là 04.

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 vào hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận về số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài giải nhất trị giá gần 3,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 52 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 65,685 triệu đồng; 481 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 7,06 triệu đồng; 1.403 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 2,345 triệu đồng,...

Vietlott tìm thấy 2 khách hàng cùng trúng giải nhất ở loại hình Lotto 5/35 trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ



Công an xã Điền Xá (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 11/8, Công an xã Điền Xá nhận được tin báo từ người dân về một xe ô tô hiệu Xpander, màu trắng, BKS 14A – 760.98, nghi vấn chở hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu) đang di chuyển từ xã Điền Xá lên tỉnh Lạng Sơn qua QL4B… Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và phối hợp với Công an xã Châu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để chặn bắt phương tiện.

Khi xe ô tô đi đến khu vực Km 80, QL 4B (thuộc địa phận thôn Chiến Thắng, xã Điền Xá, giáp ranh xã Châu Sơn, Lạng Sơn), Tổ công tác đã dừng thành công chiếc xe nghi vấn. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có hai thanh niên, gồm: Đ.V.D (SN 1992, trú tại thôn Đồng Và, xã Tiên Yên, Quảng Ninh - là người điều khiển) và Lý Văn Dũng (SN 2001, trú tại thôn Nà Bấc, xã Đông Ngũ, Quảng Ninh - ngồi ghế phụ).

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton chứa tổng cộng 159 cây thuốc lá nhãn hiệu "Chung hua" và 1 vali nhựa màu đen đựng 90 cây thuốc lá cùng nhãn hiệu. Tổng cộng có 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại cơ quan công an, Lý Văn Dũng khai nhận toàn bộ số thuốc lá này được mua từ Móng Cái, sau đó ngụy trang trong các thùng hàng để vận chuyển lên Cao Bằng tiêu thụ.

Hiện tại, Công an xã Điền Xá đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lý Văn Dũng và tang vật thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo



Theo VTCNews, ngày 14/8, Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới - cho biết, ngày hôm qua (13/8), gia đình anh Thành đã làm đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên. Nội dung đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên, đồng thời đề nghị giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8/8, TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Khắc Thành về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự, với mức án 6 năm tù giam.

Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Thái Khắc Thành trả lời báo chí khi về đến nhà.

Ngày 2/4, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình (cũ), phát hiện xe ô tô vận chuyển 10 con gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/8, tòa tuyên bị cáo Thành 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi, thu số tiền 6 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.