Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Hãy cùng điểm qua những mẫu xe điện Honda tiềm năng có thể sắp ra mắt tại Việt Nam.

Xe máy điện Honda U-be và U-Qe - khoảng 8,5 triệu đồng

Tại Trung Quốc, mẫu xe máy điện mini U-Qe 2024 do Liên doanh xe máy Nhật Bản Wuyang Honda đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Mẫu xe này nổi bật với kiểu dáng bắt mắt, hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, là giá bán hấp dẫn với mức giá thấp nhất từ 2.599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng), bản cao cấp nhất giá 3.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,3 triệu đồng).

Đánh giá xe máy điện Honda U-be và U-Qe

Về thiết kế, Honda U-Qe mang phong cách tối giản và thanh thoát. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng luồn lách qua các con phố đông đúc. Đầu xe được bo tròn mềm mại, kết hợp cụm đèn pha LED cỡ nhỏ và dải LED định vị đặt ngang trên yếm, tạo nên một tổng thể hiện đại. Sàn để chân phẳng không chỉ mang lại tư thế ngồi thoải mái mà còn tăng thêm không gian tiện ích để chở đồ. Đặc biệt, xe được tích hợp một bộ bàn đạp trợ lực, cho phép người dùng có thể tự di chuyển trong trường hợp hết pin. Đây là một điểm khác biệt thú vị, gợi nhớ đến phong cách của xe đạp điện truyền thống.

Xe máy điện Honda Activa e - khoảng 33 triệu đồng

Honda Activa e:





Tại Ấn Độ, xe có 2 phiên bản với giá khoảng 33 triệu đồng, và nổi bật với công nghệ hoán đổi pin. Phiên bản cao cấp RoadSync Duo có giá khoảng 43 triệu đồng.

Đánh giá xe máy điện Honda Activa e

Từ thị trường Ấn Độ cũng là một cái tên đáng chú ý. Phát triển dựa trên dòng xe Activa vốn nổi tiếng bền bỉ, Activa e: có tốc độ tối đa 80km/h, quãng đường 102 km và được trang bị đầy đủ tiện ích như màn hình TFT, chế độ lùi và kết nối điện thoại.

Xe máy điện Honda EM1 e: - khoảng 52,2 triệu đồng

Honda EM1 e:





Tại thị trường Indonesia, Honda EM1 e: có 2 phiên bản, gồm EM1 e: tiêu chuẩn và EM1 e: Plus có giá từ 33 - 33,5 triệu rupiah (khoảng 52,2 - 53 triệu đồng).

Đánh giá xe máy điện Honda EM1e:

Bên cạnh các sản phẩm đã ra mắt, danh mục xe điện của Honda tại các thị trường lân cận cũng cho thấy nhiều ứng viên sáng giá có thể sớm về Việt Nam. Nổi bật là Honda EM1 e:, được xem như phiên bản thu nhỏ của CUV e: với một viên pin hoán đổi, cho quãng đường 40 km và tốc độ 45 km/h. Mẫu xe này đã có mặt tại Indonesia và Philippines, tuy nhiên việc ra mắt tại Việt Nam còn phụ thuộc vào sự phát triển của hạ tầng trạm sạc.

Xe máy điện Honda E-VO - khoảng 109 triệu đồng

Honda E-VO





Mức giá của mẫu xe này tại Trung Quốc: Khoảng 109 - 135 triệu đồng.

Đánh giá xe máy điện Honda E-VO

Honda E-VO là mẫu xe hiệu suất cao mang phong cách Cafe Racer từ thị trường Trung Quốc. Với công suất tối đa 15.8 kW (khoảng 21 mã lực) và tốc độ lên đến 120 km/h, E-VO hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của những người muốn chuyển từ xe xăng phân khối lớn sang xe điện. Mẫu xe này có thể di chuyển tới 170 km và hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng, chỉ cần 1 giờ sạc để đi được 50 km (với bộ sạc 1800W).