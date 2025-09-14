Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.
Hãy cùng điểm qua những mẫu xe điện Honda tiềm năng có thể sắp ra mắt tại Việt Nam.
Xe máy điện Honda U-be và U-Qe - khoảng 8,5 triệu đồng
Tại Trung Quốc, mẫu xe máy điện mini U-Qe 2024 do Liên doanh xe máy Nhật Bản Wuyang Honda đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Mẫu xe này nổi bật với kiểu dáng bắt mắt, hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, là giá bán hấp dẫn với mức giá thấp nhất từ 2.599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng), bản cao cấp nhất giá 3.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,3 triệu đồng).
Đánh giá xe máy điện Honda U-be và U-Qe
Về thiết kế, Honda U-Qe mang phong cách tối giản và thanh thoát. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng luồn lách qua các con phố đông đúc. Đầu xe được bo tròn mềm mại, kết hợp cụm đèn pha LED cỡ nhỏ và dải LED định vị đặt ngang trên yếm, tạo nên một tổng thể hiện đại. Sàn để chân phẳng không chỉ mang lại tư thế ngồi thoải mái mà còn tăng thêm không gian tiện ích để chở đồ. Đặc biệt, xe được tích hợp một bộ bàn đạp trợ lực, cho phép người dùng có thể tự di chuyển trong trường hợp hết pin. Đây là một điểm khác biệt thú vị, gợi nhớ đến phong cách của xe đạp điện truyền thống.
Xe máy điện Honda Activa e - khoảng 33 triệu đồng
Tại Ấn Độ, xe có 2 phiên bản với giá khoảng 33 triệu đồng, và nổi bật với công nghệ hoán đổi pin. Phiên bản cao cấp RoadSync Duo có giá khoảng 43 triệu đồng.
Đánh giá xe máy điện Honda Activa e
Từ thị trường Ấn Độ cũng là một cái tên đáng chú ý. Phát triển dựa trên dòng xe Activa vốn nổi tiếng bền bỉ, Activa e: có tốc độ tối đa 80km/h, quãng đường 102 km và được trang bị đầy đủ tiện ích như màn hình TFT, chế độ lùi và kết nối điện thoại.
Xe máy điện Honda EM1 e: - khoảng 52,2 triệu đồng
Tại thị trường Indonesia, Honda EM1 e: có 2 phiên bản, gồm EM1 e: tiêu chuẩn và EM1 e: Plus có giá từ 33 - 33,5 triệu rupiah (khoảng 52,2 - 53 triệu đồng).
Đánh giá xe máy điện Honda EM1e:
Bên cạnh các sản phẩm đã ra mắt, danh mục xe điện của Honda tại các thị trường lân cận cũng cho thấy nhiều ứng viên sáng giá có thể sớm về Việt Nam. Nổi bật là Honda EM1 e:, được xem như phiên bản thu nhỏ của CUV e: với một viên pin hoán đổi, cho quãng đường 40 km và tốc độ 45 km/h. Mẫu xe này đã có mặt tại Indonesia và Philippines, tuy nhiên việc ra mắt tại Việt Nam còn phụ thuộc vào sự phát triển của hạ tầng trạm sạc.
Xe máy điện Honda E-VO - khoảng 109 triệu đồng
Mức giá của mẫu xe này tại Trung Quốc: Khoảng 109 - 135 triệu đồng.
Đánh giá xe máy điện Honda E-VO
Honda E-VO là mẫu xe hiệu suất cao mang phong cách Cafe Racer từ thị trường Trung Quốc. Với công suất tối đa 15.8 kW (khoảng 21 mã lực) và tốc độ lên đến 120 km/h, E-VO hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của những người muốn chuyển từ xe xăng phân khối lớn sang xe điện. Mẫu xe này có thể di chuyển tới 170 km và hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng, chỉ cần 1 giờ sạc để đi được 50 km (với bộ sạc 1800W).
Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùaGiá cả thị trường - 7 phút trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho tới các quầy lưu động trên phố, sản phẩm được bày bán sớm, mẫu mã bắt mắt, giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.
Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 7 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.
Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuầnGiá cả thị trường - 29 phút trước
Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.
Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnhGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức rất cao. Ngược lại, giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh.
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởngGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.
Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, DojiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.
Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.