Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Sau một thời gian ra mắt, Hero MotoCorp đã chính thức công bố thời gian giao xe ga Xoom 160 hoàn toàn mới. Việc đặt cọc đã được mở từ vài tháng trước, và nay lịch giao xe đã được ấn định là trong tháng 9/2025. Xoom 160 sẽ được phân phối độc quyền thông qua hệ thống showroom Premia, thể hiện rõ nỗ lực của hãng trong việc mang đến trải nghiệm sở hữu xe cao cấp cho khách hàng.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Auto Expo 2025, Hero Xoom 160 nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe ga được mong chờ nhất tại Ấn Độ, nhờ vào định vị độc đáo trên thị trường cùng thiết kế mạnh mẽ, đậm chất phiêu lưu, hướng đến những khách hàng ưa thích sự cá tính và chất "ngầu".

Hero xác nhận rằng xe sẽ được giao bắt đầu từ tháng 9/2025, với một phiên bản duy nhất là bản ZX cao cấp, được trang bị đầy đủ các tính năng như đã giới thiệu.

Hero Xoom 160 là mẫu tay ga đầu tiên của Hero có thiết kế thân giữa liền khối, không có sàn để chân xuyên suốt (non-step-through). Đây cũng là mẫu tay ga đầu tiên được trang bị động cơ làm mát bằng dung dịch của Hero. Xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) có tính năng khởi động không cần chìa (keyless go).

Xoom 160 cũng là chiếc tay ga ADV (adventure scooter) đầu tiên dành cho phân khúc phổ thông tại Ấn Độ. Xe sở hữu nhiều chi tiết đặc trưng của dòng ADV như: Kính chắn gió cao, có tùy chọn kính chắn gió cao hơn; Lốp gai kiểu block-pattern, tăng độ bám đường khi đi địa hình; Thùng chứa đồ phía sau (top box) tùy chọn, gắn trên baga phía sau…

Các trang bị đáng chú ý trên Hero Xoom 160 bao gồm: Cụm đèn pha LED hai khoang hiện đại, đèn hậu LED, xi-nhan halogen, bình xăng dung tích 7 lít đặt ở giữa thân xe, giảm xóc trước ống lồng (telescopic), giảm xóc sau lò xo đôi (twin shock), bộ mâm hợp kim 14 inch, lốp trước bản 120, lốp sau bản 140, Phanh đĩa phía trước, màn hình LCD kỹ thuật số hoàn toàn, có tích hợp dẫn đường (navigation)…

Về vận hành, Hero Xoom 160 được trang bị khối động cơ 156cc, SOHC, 4 van, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 14,6 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT tự động.

Giá xe ga 160cc Hero Xoom được niêm yết 1,48,500 Rs (giá ex-showroom khoảng 38,8 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox 155 nhưng có mức giá hấp dẫn hơn. Xe có 4 tùy chọn màu sắc: Xanh lá mờ Rainforest (Matte Rainforest Green), Đỏ Canyon, Trắng Summit và Xám mờ Volcanic (Matte Volcanic Grey).

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.