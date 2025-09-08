Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga giá rẻ 22 triệu đồng của Honda không chỉ mang tới cho khách một phương tiện di chuyển chi phí thấp vượt mặt Vision và LEAD, mà thậm chí còn có thể thay thế những mẫu xe số giá rẻ như Wave Alpha.

Xe máy điện có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode

TVS Orbiter

TVS ra mắt mẫu xe máy điện mới mang tên Orbiter dành cho thị trường Ấn Độ.

TVS Orbiter có thiết kế mang phong cách tương lai, với đèn pha LED lớn và dải đèn định vị ban ngày (DRL) ở mặt trước. Ngoài ra, xe còn sở hữu các tấm thân xe vuông vức, nổi bật, kính chắn gió cao, yên phẳng liền khối và được bán ra với 6 tùy chọn màu sắc: Neon Sunburst, Stratos Blue, Lunar Grey, Martian Copper, Cosmic Titanium và Stellar Silver. Nhìn chung, thiết kế của Orbiter khá giống iQube với kiểu dáng vuông vức, nhưng có phần thanh thoát hơn.

Mẫu xe điện mới này được trang bị pin dung lượng 3.1kWh, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP67. Theo điều kiện lái xe tại Ấn Độ (IDC), xe có thể di chuyển quãng đường lên đến 158km cho mỗi lần sạc, tốc độ tối đa đạt 68km/h và có thể tăng tốc từ 0–40km/h trong 6,8 giây. Quãng đường này dài hơn 64km so với mẫu iQube bản tiêu chuẩn (pin 2.2kWh, phạm vi 94km). Tuy nhiên, iQube có tốc độ tối đa cao hơn một chút – 75km/h. Orbiter được trang bị hai chế độ lái: Eco và City.

TVS Orbiter có thiết kế mang phong cách tương lai.





Xe sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 12 inch, cả hai đều là mâm hợp kim đi kèm lốp 90mm. Bánh trước lớn giúp xe vượt qua ổ gà, gờ giảm tốc một cách êm ái. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Orbiter sử dụng phanh tang trống cho cả hai bánh





Khác với TVS iQube bản tiêu chuẩn được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, Orbiter sử dụng phanh tang trống cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống phanh kết hợp CBS. Trọng lượng xe chỉ 112kg (trọng lượng ướt), giúp dễ dàng dắt xe và xoay trở trong bãi đỗ. Khoảng sáng gầm xe cũng khá tốt – 169mm.

Xe tay ga điện giá rẻ này vẫn được trang bị rất nhiều tính năng hữu ích.





Giống như hầu hết các sản phẩm khác của TVS, mẫu xe tay ga điện giá rẻ này vẫn được trang bị rất nhiều tính năng hữu ích. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng full LED và bảng đồng hồ LCD màu 5.5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dẫn đường từng ngã rẽ, thông báo cuộc gọi và tin nhắn. Một điểm nổi bật đáng chú ý là xe được trang bị hệ thống ga tự động (cruise control) – tuy không thực sự cần thiết với tốc độ tối đa chỉ 68km/h, nhưng vẫn là tính năng đáng giá.

Orbiter có cốp chứa đồ dưới yên rộng tới 34 lít





Đặc biệt, Orbiter có cốp chứa đồ dưới yên rộng tới 34 lít – đủ để đựng hai mũ bảo hiểm nửa đầu, một hộc chứa đồ nhỏ phía trước và sàn để chân dài 290mm (gần 1 feet) – rất tiện lợi khi chở thêm đồ hoặc mua sắm. Ngoài ra, xe còn có các tính năng như chế độ lùi, hỗ trợ giữ xe trên dốc (hill-hold assist), cảnh báo định vị (geo fencing), cảnh báo bị kéo xe (tow alert), cảnh báo ngã/va chạm và cổng sạc USB đặt ở mặt trước. TVS cung cấp chế độ bảo hành 3 năm hoặc 50.000km cho Orbiter.

Giá xe máy điện TVS Orbiter

Xe máy điện TVS Orbiter giá 99.900 Rs (giá ex-showroom tại Bengaluru quy đổi khoảng 26 triệu đồng), Orbiter hiện là mẫu xe tay ga điện có giá rẻ nhất của TVS, đi kèm với quãng đường di chuyển ấn tượng, tốc độ tối đa hợp lý và nhiều tính năng tiện dụng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.







