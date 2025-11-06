Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.
Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer giảm sốc nhờ ưu đãi
Hyundai vừa công bố chương trình khuyến mãi tháng 11 áp dụng cho nhiều mẫu xe chủ lực của hãng. Chương trình này không chỉ giảm giá bán mà còn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, trong đó có gia hạn bảo hành.
Theo đó, Hyundai Stargazer trong thời gian này sẽ được nâng thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là chính sách bảo hành cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 5 năm thường thấy trên thị trường.
Trong chương trình lần này, Hyundai Stargazer là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất khi có mức ưu đãi lên tới 86 triệu. Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, cùng phân khúc với Xpander, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đô thị hoặc nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dịch vụ.
Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được phân phối với nhiều phiên bản gồm Stargazer Tiêu chuẩn (Standard), Stargazer X Đặc biệt (Special) và Stargazer X Cao cấp (Premium), cùng phiên bản Premium 6 chỗ với cấu hình ghế cơ trưởng ở hàng thứ 2. Giá bán niêm yết dao động từ 489 triệu đồng đến 599 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc.
Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer và các đối thủ
Hyundai Stargazer giá từ 489 triệu đồng
Toyota Veloz Cross giá từ 658 triệu đồng
Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng
Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng
Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng
Đánh giá xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer
Điểm đáng chú ý nhất của Hyundai Stargazer trong đợt khuyến mãi này là được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, là một điểm cộng với nhóm người dùng sử dụng làm xe dịch vụ và nhóm sử dụng làm xe gia đình.
Khoang nội thất là một trong những điểm nổi bật của Hyundai Stargazer, được đánh giá cao nhờ tính thực dụng cao. Bảng táp-lô của xe nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng các trang bị tiện nghi như cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, và điều hòa tự động.
Hyundai Stargazer, trang bị động cơ 1.5L, hộp số vô cấp CVT Smartstream, cho công suất tối đa 113,4 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 6,1L/100km.
Trên phiên bản cao cấp nhất, Hyundai trang bị cho xe một loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ giữ và duy trì làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ... bên cạnh những tính năng hỗ trợ lái phổ thông như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, hay giám sát áp suất lốp.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường nhờ mức giá ‘bình dân’.
SUV hạng B giá 310 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại, Bharat NCAP rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ tạo cơn sốt nếu được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV đô thị nhờ mức giá cạnh tranh cùng loạt trang bị hiện đại vượt tầm.
Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.
Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SHGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.