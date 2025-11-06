Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning

Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer giảm sốc nhờ ưu đãi

Hyundai Stargazer X được hưởng ưu đãi lên tới 86 triệu đồng.

Hyundai vừa công bố chương trình khuyến mãi tháng 11 áp dụng cho nhiều mẫu xe chủ lực của hãng. Chương trình này không chỉ giảm giá bán mà còn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, trong đó có gia hạn bảo hành.

Theo đó, Hyundai Stargazer trong thời gian này sẽ được nâng thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là chính sách bảo hành cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 5 năm thường thấy trên thị trường.

Trong chương trình lần này, Hyundai Stargazer là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất khi có mức ưu đãi lên tới 86 triệu. Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, cùng phân khúc với Xpander, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đô thị hoặc nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dịch vụ.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được phân phối với nhiều phiên bản gồm Stargazer Tiêu chuẩn (Standard), Stargazer X Đặc biệt (Special) và Stargazer X Cao cấp (Premium), cùng phiên bản Premium 6 chỗ với cấu hình ghế cơ trưởng ở hàng thứ 2. Giá bán niêm yết dao động từ 489 triệu đồng đến 599 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc.

Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer và các đối thủ

Hyundai Stargazer giá từ 489 triệu đồng

Toyota Veloz Cross giá từ 658 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Đánh giá xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer

Giá khởi điểm của Hyundai Stargazer chỉ từ 489 triệu đồng chưa áp dụng ưu đãi.

Điểm đáng chú ý nhất của Hyundai Stargazer trong đợt khuyến mãi này là được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, là một điểm cộng với nhóm người dùng sử dụng làm xe dịch vụ và nhóm sử dụng làm xe gia đình.

Khoang nội thất là một trong những điểm nổi bật của Hyundai Stargazer, được đánh giá cao nhờ tính thực dụng cao. Bảng táp-lô của xe nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng các trang bị tiện nghi như cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, và điều hòa tự động.

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe đạt 6,1L/100km.

Hyundai Stargazer, trang bị động cơ 1.5L, hộp số vô cấp CVT Smartstream, cho công suất tối đa 113,4 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 6,1L/100km.

Trên phiên bản cao cấp nhất, Hyundai trang bị cho xe một loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ giữ và duy trì làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ... bên cạnh những tính năng hỗ trợ lái phổ thông như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, hay giám sát áp suất lốp.