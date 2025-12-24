Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã thuộc huyện Hoài Đức (cũ) tháng 12/2025

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù các thông tin cho thuê phòng trọ tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức không quá rầm rộ, tuy nhiên giá cho thuê cũng đã tăng nhiệt.

Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư mini rộng 35m2 tại Hoài Đức (tức xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 3,2 triệu đồng/tháng.

Căn chung cư mini rộng 45m2 tại đường 422B, xã Sơn Đồng (tức xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 3,7 triệu đồng/tháng.

Tại đường 422B, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cũ, nay thuộc xã Hoài Đức mới, căn chung cư mini rộng 30m2 hiện đang được cho thuê với giá 3,1 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, giá phòng trọ cho thuê trên địa bàn các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tại thời điểm tháng 12/2025 đang dao động phổ biến từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng. Mức giá này tuy rẻ hơn các khu vực lân cận như: Quận Bắc Từ Liêm (cũ), quận Nam Từ Liêm (cũ), quận Hà Đông (cũ), tuy nhiên lại tăng mạnh so với mặt bằng giá chung tại huyện Hoài Đức (cũ).

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

