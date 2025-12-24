Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế thể thao, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền

Yadea S3 Pro

Yadea tiếp tục cho thấy chiến lược tập trung vào giá trị sử dụng thực tế khi đưa S3 Pro ra thị trường Việt Nam.

Điểm nổi bật nhất của Yadea S3 Pro nằm ở khối động cơ điện GTR in-hub gắn bánh sau, có công suất danh định 2.000W và công suất tối đa lên tới 3.200W. Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ, phần lớn đối thủ chỉ dừng ở mức 1.200–1.500W, vì vậy S3 Pro tạo ra sự khác biệt rất rõ về khả năng vận hành.

Sức mạnh động cơ giúp xe bứt tốc tốt, leo dốc khỏe và ít bị hụt hơi khi chở thêm người hoặc di chuyển qua các cầu vượt trong đô thị. Dù vậy, tốc độ tối đa vẫn được giới hạn ở mức 50 km/h, phù hợp với nhóm người dùng chưa có bằng lái xe. Người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên, mở rộng đáng kể tệp khách hàng tiềm năng.

Xe có hai chế độ lái ECO và SPORT cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa tiết kiệm pin và ưu tiên sức kéo, tùy điều kiện di chuyển thực tế.

Một trong những "vũ khí" quan trọng giúp Yadea S3 Pro ghi điểm là hệ thống ắc quy Graphene TTFAR 72V – 38Ah, gồm 6 bình. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt quãng đường vận hành tối đa 150 km cho một lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn là con số rất hiếm gặp ở xe điện dùng ắc quy trong tầm giá này.

Ưu điểm của ắc quy Graphene nằm ở độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt và độ an toàn cao hơn so với ắc quy chì thông thường. Yadea cho biết loại pin này có tuổi thọ có thể lên tới 5 năm, gấp nhiều lần pin phổ thông.

Đổi lại, nhược điểm là trọng lượng pin khá lớn. Mỗi bình nặng khoảng 10 kg, khiến tổng khối lượng xe khi lắp đủ pin lên tới 136 kg. Tuy nhiên, điều này lại giúp xe chạy đầm hơn, ổn định hơn ở tốc độ cao và khi gặp gió lớn.

Yadea S3 Pro còn được trang bị khá đầy đủ trong tầm giá.

Thời gian sạc đầy pin dao động khoảng 7–8 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Xe chỉ hỗ trợ sạc trực tiếp trên xe, không tháo rời pin là điểm dễ hiểu với cấu hình ắc quy cỡ lớn.

Không chỉ mạnh và pin "trâu", Yadea S3 Pro còn được trang bị khá đầy đủ trong tầm giá. Xe sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau, đủ để đảm bảo an toàn trong dải tốc độ vận hành.

Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng hành trình dài, phía sau là giảm xóc lò xo đôi giúp xe hấp thụ xung động tốt khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu. Bộ vành đúc 12 inch đi kèm lốp không săm tăng độ ổn định và giảm rủi ro khi cán đinh.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn LED cho ánh sáng rõ và tiết kiệm năng lượng. Cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, giúp người lái dễ quan sát.

Xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, hỗ trợ chống trộm và khóa bánh, nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về ngoại hình, Yadea S3 Pro mang phong cách thể thao hiện đại, với các đường nét cắt xẻ rõ ràng. Kích thước tổng thể 1.860 × 715 × 1.100 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 150 mm giúp xe phù hợp với người dùng cao từ khoảng 1m60 trở lên.

Cụm đèn pha bố trí thấp với dải LED ngang vừa đảm bảo khả năng chiếu sáng, vừa hạn chế gây chói cho xe đối diện. Chóa đèn được làm từ nhựa PC chống tia UV, giúp duy trì độ trong suốt lâu dài.

Yên xe dày, sàn để chân rộng, tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Đây là điểm cộng lớn với người dùng nữ hoặc những ai thường xuyên di chuyển quãng đường dài trong ngày.

Giá xe máy điện Yadea S3 Pro

Giá xe máy điện Yadea S3 Pro 22,9 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc). Trong bối cảnh giá xe điện ngày càng phân hóa mạnh, đây được xem là mức giá "mềm" nếu đặt cạnh những gì mẫu xe này mang lại.

Theo ghi nhận tại các đại lý chính hãng, Yadea S3 Pro hiện không giảm giá sâu mà chủ yếu đi kèm các ưu đãi như tặng mũ bảo hiểm, phụ kiện hoặc hỗ trợ vận chuyển. Điều này cho thấy sức hút của mẫu xe vẫn khá ổn định, không cần "xả kho" hay kích cầu bằng giảm giá mạnh.

Việc duy trì giá bán ở mức thấp nhưng vẫn giữ cấu hình cao là một trong những lý do giúp xe điện Yadea nói chung và S3 Pro nói riêng được người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh – sinh viên và người đi làm trẻ, lựa chọn nhiều.

Với mức giá 22,9 triệu đồng, Yadea S3 Pro mang lại giá trị sử dụng vượt trội trong phân khúc xe điện dưới 25 triệu đồng. Động cơ mạnh hiếm có, pin bền cho quãng đường dài, trang bị an toàn đầy đủ và thiết kế thể thao giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn rất đáng cân nhắc cho học sinh, sinh viên và người đi làm trẻ.

Nếu ưu tiên sức mạnh, độ bền và chi phí sử dụng thấp hơn là chạy theo công nghệ pin lithium đắt đỏ, Yadea S3 Pro hiện là một trong những mẫu xe điện "đáng tiền" nhất trên thị trường.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



