Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn lập kỷ lục mới.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh theo thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch 24/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 158,3-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 24/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 153,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng lên mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Cuối phiên giao dịch ngày 23/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới, chính thức vượt 4.500 USD/ounce. Lúc 9h02' ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.517,9 USD/ounce, tăng 27,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 24/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 144,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.490 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.519 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/12 cao hơn khoảng 71% (tương đương tăng 1.865 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/12.

Trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tối 23/12 (giờ Việt Nam) tiếp tục bứt phá, lập đỉnh cao lịch sử mới, có thời điểm áp sát mốc 4.500 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Nam Mỹ nóng lên.