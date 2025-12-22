Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng MB vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới với mức tăng thêm 0,2%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 – 60 tháng. Nhà băng này đồng thời tăng mạnh lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của MB, lãi suất các kỳ hạn từ 1 – 11 tháng vẫn được giữ nguyên mức cũ. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,65%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 – 11 tháng cũng được MB giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.

Tuy nhiên, MB vừa tăng thêm lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 5,35% lên 5,55%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 – 18 tháng cũng tăng từ 5,5% lên 5,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn dài, từ 24 – 60 tháng đồng loạt tăng từ 6% lên 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của MB đối với tiền gửi trực tuyến.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiết kiệm tại MB bởi nhà băng này niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng Priority và khách hàng Private với mức cao nhất lên đến 6,4%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Priority là: Kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,75%/năm, kỳ hạn 13 – 18 tháng 5,8%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 – 60 tháng lên đến 6,4%/năm.

Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng Private, MB quy định lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm, kỳ hạn 13 – 15 tháng 5,9%/năm, kỳ hạn 24 – 60 tháng 6,4%/năm.

Ngay cả lãi suất huy động tại quầy cũng được MB đẩy lên mức cao nhất 6,4%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên và sinh sống tại khu vực miền Trung và miền Nam.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/12/2025 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6

Biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khách hàng theo khu vực địa lý miền Trung và miền Nam, tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng lần lượt 3,8% và 3,9%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 4,8%/năm, kỳ hạn 12 – 18 tháng 5,6%/năm, trong khi lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho nhóm khách hàng này là 6,4%/năm với kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Cũng với khách hàng cá nhân khu vực này, MB niêm yết lãi suất thấp hơn 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên nếu số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1 – 11 tháng; thấp hơn 0,1%/năm với kỳ hạn 12 – 60 tháng.

Không chỉ đẩy mạnh lãi suất tiết kiệm thông thường, MB còn bất ngờ đẩy cao lãi suất chứng chỉ tiền gửi. Theo đó, lãi suất chứng chỉ theo tuần đã tăng vọt lên 5%/năm; lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 5,5%/năm.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất được MB áp dụng cho kỳ hạn từ 3 – 6 tháng là 5,7%/năm.

Gửi tiết kiệm ngắn hạn 6 tháng nhận lãi suất cao tới 7,1%

Theo khảo sát của Báo Lao Động với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.

Đầu tiên, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04% và 6,19% và 6,24%/năm.

Ngoài kỳ hạn 6 tháng, Cake by VPBank niêm yết mức lãi suất cao nhất 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở cả kỳ hạn 6, 7 tháng.

BacABank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. BacABank niêm yết lãi suất cao nhất là 6,7% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 18, 24, 36 trở lên.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất cao nhất là 13 tháng, ở mức 6,7%.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 6,9% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

500 triệu đồng x 6,9%/12 x 6 tháng = 17,25 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.