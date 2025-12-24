Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá nhà mặt phố tại 4 xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ thiết lập mặt bằng mới

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 4 xã mới tại huyện Đông Anh cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 80 đến gần 280 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 9 tầng, rộng 125m2, mặt tiền 5,4m, nằm trên mặt đường Quốc lộ 3, xã Đông Anh (tức Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được rao bán với giá 34,38 tỷ đồng, tương đương 275 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 3 tầng, rộng 130m2 tại đường Liên Xã, xã Thư Lâm (tức xã Liên Hà, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,3 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đồng/m2.

Tại phố Vân Trì, xã Phúc Thịnh (tức xã Vân Nội, huyện Đông Anh), căn nhà mặt phố rộng 250m2 hiện đang được rao bán với giá 20,4 tỷ đồng, tương đương 81,6 triệu đồng/m2.

Căn nhà lô góc, 2 mặt tiền rộng 129m2 tại đường Sáp Mai, xã Thiên Lộc (tức xã Võng La, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được rao bán với giá 25,54 tỷ đồng, tương đương 198 triệu đồng/m2.

Căn nhà 3 tầng, rộng 157m2 nằm trên mặt đường Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh (tức xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 39,25 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục ấm nóng.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được bán với giá cao

Dưới góc nhìn của anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư lâu năm tại Hà Nội, thị trường năm nay đang chứng kiến sự sôi động rõ nét ở phân khúc nhà triệu đô và nhà mặt phố. Dù suất sinh lời từ cho thuê không quá hấp dẫn, nhưng trong bối cảnh lạm phát gia tăng và tỷ giá đồng Việt Nam biến động so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn nhà triệu đô như một "két giữ giá trị" an toàn cho tài sản.

Không chỉ vậy, nhà mặt phố còn sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, dễ dàng sử dụng để làm mặt bằng kinh doanh. Bên cạnh đó khu vực huyện Đông Anh cũ hiện nay đang được đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch đồng bộ khiến giá nhà mặt phố tại đây tăng theo.

5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

Giá đất ở tại huyện Đông Anh cũ: Xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc đang có biến động mạnh? GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.