Giá đất ở tại huyện Đông Anh cũ: Xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc đang có biến động mạnh?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 5 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ

Sau thời điểm sáp nhập, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 5 xã mới tại huyện Đông Anh cũ được đăng tải khá rầm rộ. Khảo sát tại thời điểm tháng 12/2025, khu vực xã Đông Anh là nơi có lượng thông tin đất ở được rao bán sôi nổi nhất.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 60m2, mặt tiền 4,2m, nằm trên mặt đường rộng 3,5m tại xã Đông Anh (tức xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,55 tỷ đồng, tương đương 266,67 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 159m2 tại đường Thụy Lâm, xã Thư Lâm (tức xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,8 tỷ đồng, tương đương 49,06 triệu đồng/m2.

Lô đất ở rộng 200m2, mặt tiền 7,9m tại đường Thôn Đoài, xã Phúc Thịnh (tức xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) hiện đang được đăng tin rao bán với giá 22 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đồng/m2.

Tại đường Bắc Thăng Long, xã Thiên Lộc (tức xã Võng La, huyện Đông Anh), lô đất 59m2, mặt tiền 4m hiện đang được rao bán với giá 4,9 tỷ đồng, tương đương 83,05 triệu đồng/m2.

Mảnh đất thổ cư rộng 80m2 tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh (tức xã Hải Bối, huyện Đông Anh cũ) hiện nay cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 5 xã mới được thành lập từ huyện Đông Anh cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 40-170 triệu đồng/m2.

Hiện nay, khu vực 5 xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.

5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

