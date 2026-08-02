Xem ngày giờ tuần mới 3/8 - 9/8/2026: Ngày nào đẹp để khởi sự, ngày nào nên tránh động thổ, khai trương?

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Thứ đặt ngay cạnh bát hương trên bàn thờ nhưng nhiều người dùng sai công dụng, ảnh hưởng phong thủy GĐXH – Trên bàn thờ gia tiên có một chiếc chén nhỏ có nắp đặt sát bát hương. Không ít gia đình bày theo bộ đồ thờ nhưng ít người biết cách sử dụng đúng, ảnh hưởng đến phong thủy.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 3/8/2026

Âm lịch: 21/06/2026 tức ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Dậu; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Theo chuyên gia, trong ngày 3/8 nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và hướng Nam để có nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 4/8/2026

Âm lịch: 22/06/2026 tức ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tuất; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 4/8 nên chọn là hướng Tây Bắc, Tây Nam để mang lại may mắn, tài lộc. Đồng thời, trong ngày nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để có nhiều thuận lợi trong các việc, nhất là khi di chuyển xa: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Trong ngày 4/8 thực hiện được nhiều việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 5/8/2026

Âm lịch: 23/06/2026 tức ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có thể động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Hợi; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, trong ngày 5/8 nên chọn hướng xuất hành Tây Nam, tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc để mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, cần lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ0.

Ngày 5/8 khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 6/8/2026

Âm lịch: 24/06/2026 tức ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Ngày 6/8 nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây; cần tránh xuất hành hướng Đông Bắc. Ngoài ra nên lưu ý giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ) để xuất hành, thực hiện các việc tốt hơn.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong ngày 6/8 nên tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo. Tuy vậy cần kiêng cữ khai trương, trổ cửa dựng cửa… Bởi vậy, nếu thực hiện việc này nên chọn sang ngày khác.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 7/8/2026

Âm lịch: 25/06/2026 tức ngày Quý Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 25/6 âm:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 7/8 là hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc. Đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 8/8/2026

Âm lịch: 26/06/2026 tức ngày Giáp Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia, trong ngày 8/8 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Bắc, Đông Nam. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lưu ý: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Trong ngày thực hiện các việc đều có lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 9/8/2026

Âm lịch: 27/06/2026 tức ngày Ất Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 9/8 là hướng Tây Bắc, Đông Nam; cần tránh xuất hành hướng Đông để có nhiều may mắn, tài lộc. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lưu ý: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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