Xém xét kỷ luật nhiều cán bộ thi hành án tại Quảng Bình

3 giờ trước

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) về tội gây ô nhiễm môi trường.