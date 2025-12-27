Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Thứ bảy, 07:03 27/12/2025 | Gia đình

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tôi không có ký ức trọn vẹn về một gia đình đủ đầy. Ký ức đầu tiên của tôi là hình ảnh mẹ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, bụng đã lùm lùm mang thai em trai, còn bố thì gần như không có mặt trong cuộc sống của ba mẹ con tôi. 

Sau này lớn lên, tôi mới biết, khi tôi vừa tròn 5 tuổi, mẹ phát hiện bố có quan hệ bên ngoài. Mọi chuyện vỡ lở, bố bỏ đi, để lại mẹ tôi cùng hai đứa con thơ, một đứa còn chưa kịp chào đời.

Từ ngày đó, bố gần như không đoái hoài đến mẹ con tôi. Mẹ tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là trụ cột duy nhất của gia đình. Bà gồng mình nuôi chị em tôi bằng tất cả sức lực và lòng tự trọng của một người phụ nữ bị phản bội nhưng không chịu khuất phục.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội - Ảnh 1.

Tôi sợ yêu, sợ lặp lại bi kịch của mẹ. (Ảnh minh họa: AI)

Tuổi thơ tôi lớn lên trong những buổi tối mẹ làm việc đến khuya, những bữa cơm vội, những lần mẹ lặng lẽ quay mặt đi khi nghe người khác nhắc đến chuyện lấy chồng. 

Tôi sớm hiểu rằng, để tồn tại, mẹ tôi không có quyền yếu đuối. Mẹ tôi dạy tôi phải học giỏi, phải tự lập, phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình, bởi không ai chắc chắn bằng chính bản thân mình.

Mẹ đã làm được điều đó. Mẹ có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, đủ để nuôi chị em tôi ăn học đàng hoàng, không thua kém ai. Chị em tôi cũng trưởng thành, có công việc tốt, cuộc sống không thiếu thốn.

Tôi năm nay đã 35 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, giao tiếp tốt. Không ít người theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa xác định với một ai, thậm chí còn chưa dám bước vào một cuộc yêu đương đúng nghĩa. 

Ai cũng hỏi: “Sao xinh xắn, giỏi giang thế mà chưa chịu lấy chồng?”. Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng luôn có một rào cản vô hình.

Tôi sợ yêu, sợ lặp lại bi kịch của mẹ. Tôi sợ một ngày nào đó, người đàn ông tôi tin tưởng cũng sẽ phản bội, bỏ lại tôi với những đứa con như bố đã bỏ mẹ con tôi. Tôi không đủ can đảm để gồng gánh một cuộc đời như mẹ. 

Có những mối quan hệ, tôi dừng lại khi mọi thứ vừa chớm nở. Tôi luôn tìm lý do để rút lui, không hợp, chưa sẵn sàng, muốn tập trung cho công việc. Nhưng sâu thẳm bên trong, là nỗi sợ hôn nhân và niềm tin mong manh vào hai chữ “chung thủy”.

Một lý do khác khiến tôi không muốn yêu ai là vì mẹ. Mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân cho chị em tôi. Tôi muốn báo hiếu, muốn ở bên chăm sóc mẹ nhiều hơn. 

Tôi sợ nếu lập gia đình, tôi sẽ bận rộn với chồng con, để mẹ lại thui thủi một mình. Tôi không muốn mẹ, người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương vì hôn nhân, phải cô đơn khi về già.

Nhiều đêm, tôi tự hỏi mình đang sống cho bản thân hay cho nỗi ám ảnh của quá khứ. Tôi có quyền hạnh phúc không, hay tôi đang vô thức trừng phạt chính mình vì sai lầm của bố mẹ ngày xưa? 

Tôi thương mẹ, nhưng cũng thương chính mình đã gần đi qua nửa đời người mà chưa từng dám đặt cược trọn vẹn vào tình yêu.

Trả đũa cho sự phản bội của chồng, tôi tìm đến người yêu cũ Trả đũa cho sự phản bội của chồng, tôi tìm đến người yêu cũ

GĐXH - Một phần giống như sự trả đũa cho sự phản bội của chồng, tôi nhắn tin lại với người yêu cũ.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không viện cớ, không trách hoàn cảnh: 5 cung hoàng đạo có khí chất người dẫn đầu

Không viện cớ, không trách hoàn cảnh: 5 cung hoàng đạo có khí chất người dẫn đầu

Được sếp giúp đỡ: EQ thấp nói 'cảm ơn' theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toán

Được sếp giúp đỡ: EQ thấp nói 'cảm ơn' theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toán

Khác biệt chí mạng giữa người giàu và người nghèo: Không nằm ở tiền

Khác biệt chí mạng giữa người giàu và người nghèo: Không nằm ở tiền

Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công

Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu

Cùng chuyên mục

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Gia đình - 1 ngày trước

Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người không chỉ sở hữu tài năng, bản lĩnh mà còn có quý nhân âm thầm nâng đỡ trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Xem nhiều

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Gia đình

GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình
7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

Nuôi dạy con
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Nuôi dạy con
Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top