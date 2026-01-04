Mới nhất
Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Chủ nhật, 08:53 04/01/2026 | Thời sự
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 2/1 tại Km 96+637 tuyến đường sắt quốc gia Kép - Hạ Long, thuộc tổ 3 khu Đại Đán, phường Tuần Châu.

Theo xác minh, người đàn ông 64 tuổi và người phụ nữ 60 tuổi, cùng trú tại địa phương, đã đứng, ngồi trực tiếp trên đường ray để nhóm lửa, nướng thực phẩm. Con gái của cặp vợ chồng, 38 tuổi, đã quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng đứng, ngồi trên đường sắt nướng thịt. Video:

Sau khi video lan truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Tuần Châu mời cặp vợ chồng cùng con gái đến trụ sở công an để làm việc. Tại đây, các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm, được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và cam kết không tái diễn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi đi, ngồi trên đường sắt của cặp vợ chồng vi phạm điểm a khoản 1 Điều 49 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi này, mỗi người bị xử phạt 400.000 đồng.

