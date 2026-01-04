Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt
Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.
Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 2/1 tại Km 96+637 tuyến đường sắt quốc gia Kép - Hạ Long, thuộc tổ 3 khu Đại Đán, phường Tuần Châu.
Theo xác minh, người đàn ông 64 tuổi và người phụ nữ 60 tuổi, cùng trú tại địa phương, đã đứng, ngồi trực tiếp trên đường ray để nhóm lửa, nướng thực phẩm. Con gái của cặp vợ chồng, 38 tuổi, đã quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.
Sau khi video lan truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Tuần Châu mời cặp vợ chồng cùng con gái đến trụ sở công an để làm việc. Tại đây, các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm, được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và cam kết không tái diễn.
Cơ quan chức năng xác định hành vi đi, ngồi trên đường sắt của cặp vợ chồng vi phạm điểm a khoản 1 Điều 49 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi này, mỗi người bị xử phạt 400.000 đồng.
Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều nàyThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giáThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏngThời sự - 2 ngày trước
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxiThời sự - 2 ngày trước
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu nămThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiệnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.
Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa toThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.
Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặpThời sự - 3 ngày trước
Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giáThời sự
GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.