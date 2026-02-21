Mới nhất
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Thứ bảy, 13:14 21/02/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Ngày 21/2, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, năm nay, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm đến hấp dẫn khi lần đầu tiên tổ chức đường hoa Tết Hoàng Thành Thăng Long.

Bởi vậy, chỉ tính riêng ngày Mùng 2 Tết, nơi đây đã ghi nhận hơn 8.000 lượt khách, trong khi mùng 3 tăng lên gần 10.000 lượt khách.

Đây được xem là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm không gian di sản trong những ngày đầu năm mới, hòa mình vào sắc xuân rực rỡ giữa lòng Thủ đô.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 1.

Năm nay, di sản nghìn năm tuổi Hoàng Thành Thăng Long trở nên sôi động hơn khi lần đầu tiên tổ chức đường hoa xuân, mang đến diện mạo tươi mới nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm vốn có.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 2.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán. Lần đầu triển khai mô hình đường hoa trong không gian di sản, ban tổ chức đặc biệt chú trọng sự hài hòa giữa yếu tố cảnh quan mùa xuân và yêu cầu bảo tồn.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 3.

Mọi hạng mục đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tôn trọng tối đa giá trị lịch sử, kiến trúc cũng như trục không gian đặc thù của khu di sản.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 4.

Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở thời khắc giao thoa giữa ký ức kinh đô ngàn năm và tinh thần đổi mới, phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 5.

Không gian được chia thành bốn chương Kinh – Kỳ – Vọng – Hội, dẫn dắt du khách qua những lớp lang lịch sử, từ chiều sâu truyền thống đến khát vọng vươn mình trong tương lai.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 6.

Hoa được xem như “chất liệu mềm của thời gian”, góp phần tôn vinh kiến trúc cổ kính và không gian linh thiêng của Hoàng thành. Các cụm hoa được sắp đặt nhiều tầng lớp, kết hợp ánh sáng tiết chế cùng vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, tạo nên tổng thể hài hòa, giữ được vẻ trầm mặc, sâu lắng đặc trưng của di sản.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 7.

Bên cạnh tham quan đường hoa, du khách còn có thể khám phá các khu trưng bày, thưởng thức múa rối nước, tham quan khu vực Cột cờ Hà Nội và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 Rực rỡ chào đón du khách đến cuối ngày mai - Ảnh 8.

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

