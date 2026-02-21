Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 21/2, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, năm nay, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm đến hấp dẫn khi lần đầu tiên tổ chức đường hoa Tết Hoàng Thành Thăng Long.

Bởi vậy, chỉ tính riêng ngày Mùng 2 Tết, nơi đây đã ghi nhận hơn 8.000 lượt khách, trong khi mùng 3 tăng lên gần 10.000 lượt khách.

Đây được xem là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm không gian di sản trong những ngày đầu năm mới, hòa mình vào sắc xuân rực rỡ giữa lòng Thủ đô.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Năm nay, di sản nghìn năm tuổi Hoàng Thành Thăng Long trở nên sôi động hơn khi lần đầu tiên tổ chức đường hoa xuân, mang đến diện mạo tươi mới nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm vốn có.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán. Lần đầu triển khai mô hình đường hoa trong không gian di sản, ban tổ chức đặc biệt chú trọng sự hài hòa giữa yếu tố cảnh quan mùa xuân và yêu cầu bảo tồn.

Mọi hạng mục đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tôn trọng tối đa giá trị lịch sử, kiến trúc cũng như trục không gian đặc thù của khu di sản.

Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở thời khắc giao thoa giữa ký ức kinh đô ngàn năm và tinh thần đổi mới, phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Không gian được chia thành bốn chương Kinh – Kỳ – Vọng – Hội, dẫn dắt du khách qua những lớp lang lịch sử, từ chiều sâu truyền thống đến khát vọng vươn mình trong tương lai.

Hoa được xem như “chất liệu mềm của thời gian”, góp phần tôn vinh kiến trúc cổ kính và không gian linh thiêng của Hoàng thành. Các cụm hoa được sắp đặt nhiều tầng lớp, kết hợp ánh sáng tiết chế cùng vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, tạo nên tổng thể hài hòa, giữ được vẻ trầm mặc, sâu lắng đặc trưng của di sản.

Bên cạnh tham quan đường hoa, du khách còn có thể khám phá các khu trưng bày, thưởng thức múa rối nước, tham quan khu vực Cột cờ Hà Nội và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.