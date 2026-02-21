Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
Ngày 21/2, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, năm nay, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm đến hấp dẫn khi lần đầu tiên tổ chức đường hoa Tết Hoàng Thành Thăng Long.
Bởi vậy, chỉ tính riêng ngày Mùng 2 Tết, nơi đây đã ghi nhận hơn 8.000 lượt khách, trong khi mùng 3 tăng lên gần 10.000 lượt khách.
Đây được xem là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm không gian di sản trong những ngày đầu năm mới, hòa mình vào sắc xuân rực rỡ giữa lòng Thủ đô.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
