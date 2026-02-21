Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Đây là dịp để người dân tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người anh hùng áo vải Đức Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc về một chiến thắng đã đi vào lịch sử như bản hùng ca mùa xuân bất diệt của ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/2/2026 (tức Mùng 5 và 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Với quy mô khoảng 1.500 người cùng chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, lễ hội hứa hẹn tạo nên không gian tâm linh trang nghiêm, đậm đà bản sắc và khí thế hào hùng đầu Xuân.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ rước, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú: đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ tướng, cờ người…

Các hoạt động được bố trí phù hợp với cảnh quan di tích, bảo đảm sự hài hòa giữa phần lễ và phần hội, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày đầu Xuân.

Đặc biệt, phần hội năm nay có hai chương trình nghệ thuật diễn ra vào Mùng 5 và Mùng 6 tháng Giêng, tạo điểm nhấn về chiều sâu văn hóa và tính hấp dẫn đối với công chúng.

Điểm mới đáng chú ý của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật sử thi do Nhà hát Sân khấu Trung ương đảm nhận, với nhiều nội dung hấp dẫn, được dàn dựng công phu nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, giải thể thao cờ tướng, cờ người được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, hướng tới xây dựng thành giải thường niên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.

Theo dòng lịch sử, Mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, dũng mãnh đánh tan 29 vạn quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long viết tiếp trang sử vàng về tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đó không chỉ là minh chứng lịch sử hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự do ngàn đời của Nhân dân Việt Nam mà còn là sự khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và ý chí bất khuất. Chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất hủ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc. 237 năm đã trôi qua, âm vang của bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người dân đất Việt, trở thành nguồn cảm hứng bất tận khi nhắc đến truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.