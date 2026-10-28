Xử phạt người đàn ông 72 tuổi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai điều khiển xe tải

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.P (72 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về việc xe ô tô tải biển số 49C-072.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe vào ngày 25/10/2026.

CSGT lập biên xử phạt đối với ông P. Ảnh: Phòng CSGT

Đến 14h46' ngày 26/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện, dừng kiểm tra phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 20, đoạn qua khu vực La Ngà, theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng và xác định ông N.Đ.P là người điều khiển.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông P cho biết mình là cha của anh N.Đ.H. Trước đó, ông đi cùng con trai xuống Biên Hòa giao hàng. Do anh H ở lại khám bệnh nên ông P đã sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai để đăng nhập thông tin và điều khiển xe tải trở về Lâm Đồng.

Xe ô tô tải do ông P điều khiển. Ảnh: Phòng CSGT

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P về hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa.