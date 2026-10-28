Xử phạt người đàn ông 72 tuổi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai điều khiển xe tải

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GĐXH - Sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện, ông N.Đ.P (72 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) bị Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai xử phạt.

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.P (72 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về việc xe ô tô tải biển số 49C-072.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe vào ngày 25/10/2026.

Xử phạt người đàn ông 72 tuổi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai điều khiển xe tải - Ảnh 1.

CSGT lập biên xử phạt đối với ông P. Ảnh: Phòng CSGT

Đến 14h46' ngày 26/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện, dừng kiểm tra phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 20, đoạn qua khu vực La Ngà, theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng và xác định ông N.Đ.P là người điều khiển.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông P cho biết mình là cha của anh N.Đ.H. Trước đó, ông đi cùng con trai xuống Biên Hòa giao hàng. Do anh H ở lại khám bệnh nên ông P đã sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai để đăng nhập thông tin và điều khiển xe tải trở về Lâm Đồng.

Xử phạt người đàn ông 72 tuổi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của con trai điều khiển xe tải - Ảnh 2.

Xe ô tô tải do ông P điều khiển. Ảnh: Phòng CSGT

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P về hành vi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa.

Thẻ nhận dạng lái xe (còn gọi là thẻ tài xế hoặc thẻ lái xe RFID) là phiên bản nâng cao của giấy phép lái xe truyền thống, được tích hợp chip điện tử có khả năng lưu trữ và truyền thông tin thông qua sóng vô tuyến. Khác với thẻ thông thường chỉ có thể đọc thông tin bằng mắt thường, thẻ RFID cho phép các thiết bị đọc đặc biệt thu thập dữ liệu từ khoảng cách nhất định mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Với hệ thống camera thông minh tích hợp đầu đọc RFID, cơ quan chức năng có thể ngay lập tức xác định danh tính người điều khiển phương tiện khi xảy ra vi phạm. Điều này giúp:

- Ghi nhận chính xác thông tin vi phạm vào hồ sơ của từng lái xe.

- Tạo cơ sở dữ liệu tập trung về hành vi vi phạm qua thời gian.

- Áp dụng hình thức xử phạt phù hợp dựa trên lịch sử vi phạm.

Kết hợp thẻ lái xe RFID với cơ sở dữ liệu đăng ký xe cho phép:

- Xác minh nhanh chóng mối liên hệ giữa người lái và phương tiện.

- Phát hiện các trường hợp sử dụng phương tiện không đúng quy định.

- Đơn giản hóa quy trình kiểm tra tại các trạm đăng kiểm.

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